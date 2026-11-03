紐約市享半價車資門檻放寬 估34萬人受惠
紐約市將調高Fair Fares計畫收入門檻至聯邦貧窮線200%，預計11月30日生效，讓更多低收入家庭與通勤族享有半價交通補助。
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紐約市將調高Fair Fares計畫收入門檻至聯邦貧窮線200%，預計11月30日生效，讓更多低收入家庭與通勤族享有半價交通補助。
紐約市低收入居民搭乘地鐵、公車的交通負擔有望進一步減輕。市人力資源局(HRA)公布新規，將「公平車資」(Fair Fares NYC)計畫的收入資格，從聯邦貧窮線的150%提高至200%，預定11月30日(周一)生效。市議會估計，擴大後將新增約34萬名符合資格的居民，讓更多家庭享有半價地鐵及公車票優惠。
該計畫是紐約市針對低收入居民推出的交通補助計畫，符合資格者搭乘地鐵、指定公車及無障礙接送服務(Access-A-Ride)，可享50%的車資折扣。目前計畫開放給18至64歲、居住於紐約市五區的低收入民眾申請，單人家庭年收入上限為2萬3940元，兩人家庭為3萬2460元，四人家庭則為4萬9500元。
新規生效後，收入門檻將提高至聯邦貧窮線的200%，意味著部分原本收入稍高、無法申請半價車資的上班族及家庭，也將納入補助範圍。根據市議會公布的資料，目前全市約有94萬名居民符合Fair Fares資格，但實際申請比例僅約40%。市議會估計，擴大收入資格後，符合條件的人數將增至約130萬人。
對每天搭乘地鐵及公車往返工作的居民而言，半價車資可節省不少交通費。以目前地鐵單程3元計算，符合資格者每趟只需支付1.5元；若每天搭乘兩趟、每月通勤22天，可節省66元，一年約792元。
此外，Fair Fares已逐步轉換至OMNY電子支付系統，新申請獲准者可取得Fair Fares OMNY卡，以半價支付符合規定的地鐵及公車車資，已參加計畫的居民也可依市府指示更換卡片。並且Fair Fares不以移民身分作為申請資格，市府表示不會詢問或記錄申請人的移民身分。不過，申請人仍須符合年齡、居住地及家庭收入等條件，且不能同時享有其他不相容的交通優惠。
市府提醒，新收入門檻須等11月30日生效後才適用。民眾可透過nyc.gov/fairfares查詢資格及提交申請，也可撥打311尋求協助。
市人力資源局宣布，新門檻將從聯邦貧窮線的150%提高到200%，預定11月30日生效。市府認為這可讓原本收入稍高、但仍負擔沉重的民眾也納入補助範圍。 市議會估計，擴大收入資格後，將新增約34萬名居民符合申請條件，整體符合資格人數也可能從約94萬增至約130萬，讓更多家庭受惠。 合格者可享地鐵、指定公車及Access-A-Ride 50%折扣，申請者需年滿18至64歲、居住紐約市五區並符合收入限制，且不得同時享有其他不相容優惠。
精華 FAQ
市人力資源局宣布，新門檻將從聯邦貧窮線的150%提高到200%，預定11月30日生效。市府認為這可讓原本收入稍高、但仍負擔沉重的民眾也納入補助範圍。
市議會估計，擴大收入資格後，將新增約34萬名居民符合申請條件，整體符合資格人數也可能從約94萬增至約130萬，讓更多家庭受惠。
合格者可享地鐵、指定公車及Access-A-Ride 50%折扣，申請者需年滿18至64歲、居住紐約市五區並符合收入限制，且不得同時享有其他不相容優惠。
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