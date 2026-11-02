自動續費暴漲16倍、退訂複雜 彭博新聞被罰50萬

由紐約前市長創辦的國際性財經媒體彭博新聞(Bloomberg News)因未盡到披露義務，導致用戶在訂費暴漲的情況下被自動續約和付費、且退訂困難，而被紐約州罰款50萬元。(彭博官網截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 彭博新聞因低價試用後未清楚告知自動續約與大幅漲價、且退訂流程繁複，與紐約州達成和解並支付50萬元罰金。

因訂閱自動續費涉嫌缺乏透明度且取消困難，彭博新聞(Bloomberg News)2日同意向紐約州 支付50萬元罰金。

根據紐約州檢察長辦公室的調查，全球知名的新聞服務商彭博新聞在用低價試用期吸引消費者訂閱前和開始訂閱後，並未明確提示其試用期結束後、會自動續期且訂閱費用會大幅上漲。根據投訴者的描述，彭博新聞在試用期會提供每月1.99元的特優方案，然而在優惠期結束後，系統會在未充分通知的情況下自動續約，而訂閱月費則暴增至34.99元，漲幅超過1600%。學生訂閱年費為99元，但在其畢業後，年費會自動升至415元，且在續約和漲價前沒有任何警告資訊。

檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，價格合約變更本是正常商業行為，但彭博未能盡到通知義務，導致消費者在不知情的情況下被迫增加支出，則涉嫌違反紐約州法。此外，彭博方面在註冊時向用戶承諾可「隨時取消」，但從2021年起，彭博新聞的網站和聊天機器人會向試圖取消訂閱的用戶推播一系列錯綜複雜的問題和選項，迫使消費者在複雜的操作過後才能找到取消訂閱的選項；在此期間，雖然系統允許客戶透過電郵或電話聯絡客服取消訂閱，但彭博直到2023年才告知他們可以採用這種方式退訂。

詹樂霞介紹，紐約州法規定，訂閱條款必須向客戶明確公示最低訂閱期限、訂閱會自動續期的事實以及取消政策，企業在簽約時還必須取得客戶對自動續約的許可，並提供便捷無障礙的退訂機制。彭博的操作則涉嫌利用誤導性條款誘使消費者訂閱高價服務。

根據州檢察長辦公室與彭博新聞達成的和解協議，彭博方面同意支付50萬元的罰款，並向紐約州和全美符合資格的訂閱用戶退款。「符合資格的訂戶」涵蓋曾向紐約州檢察長辦公室、聯邦貿易委員會(FTC)、商業改進局(Better Business Bureau)以及彭博公司提出過相關投訴的消費者。同時，彭博新聞方面還被要求改善其資訊披露方式，向訂戶提供符合法律規定的確認書。

彭博新聞由曾任紐約市長的彭博(Mike Bloomberg)創辦，總部亦位於紐約，現為全球最大的財經資訊發布者之一。針對彭博新聞被指之自動續費和退訂困難的問題，現任曼達尼(Zohran Mamdani)市府今年推出「一鍵取消」行政命令，成為全美首個實施此類地方法規的城市，該命令已於10月1日生效。