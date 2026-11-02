馬拉松創最大參賽規模紀錄 瑞典男首馬即封王

今年適逢紐約馬拉松五區路線啟用50周年，創下歷來最大參賽規模紀錄。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 今年紐約市馬拉松吸引約6萬人參賽並刷新規模紀錄，瑞典新秀阿爾姆格倫首戰全馬封王，女子冠軍由切普基魯伊衛冕，華人跑者也在賽事中展現公益與社群溫度。

11月1日，約6萬名來自140多個國家的跑者參加紐約市 馬拉松，從史泰登島起跑，穿越五大區，最終抵達中央公園 完成26.2哩的賽程，今年適逢五區路線啟用50周年，不僅創下歷來最大參賽規模紀錄，路線也迎來15年來首次調整。瑞典 選手阿爾姆格倫(Andreas Almgren)在個人首場全程馬拉松奪得男子冠軍，肯亞選手切普基魯伊(Sheila Chepkirui)則二度贏得女子組冠軍。

作為「半路出家」的馬拉松跑者，阿爾姆格倫曾任金融分析師及數據科學家，早年主攻中短距離賽事。2024年，他因壓力性骨折無緣巴黎奧運，其後辭去工作，轉為全職運動員，自行規畫訓練；今年的紐馬，正是他首次挑戰26.2哩全程。

瑞典選手阿爾姆格倫(中)在個人首場全程馬拉松奪得男子冠軍。(記者曹馨元╱攝影)

當日進入中央公園最後一哩後，阿爾姆格倫甩開對手，以2小時6分1秒奪冠，不僅跑出紐馬男子組歷來第三快成績，也成為首位贏得這項賽事的瑞典跑者。

女子組同樣在最後階段才分出勝負，2024年冠軍切普基魯伊在終點前約150米超越同胞奧比里(Hellen Obiri)，以2小時24分36秒二度封后。

華人跑者唐鈴喬今年第八次參加紐約馬拉松，也是第二次擔任官方配速員(pacer)，帶領跑者向3小時10分的完賽目標邁進。她表示，紐馬橋梁及坡道眾多，對體力及節奏都是考驗；隨著賽程推進，她身後能夠跟上配速的跑者也逐漸減少。

唐鈴喬自2016年開始跑馬拉松，十年來，她已從追求個人成績，走向協助他人實現目標，並從中獲得另一種成就感。而她也認為，跑步的另一個收穫是彌足珍貴的社群連結，跑者們更能結識志同道合的朋友，找到歸屬與溫暖。

華人跑者唐鈴喬(中)今年第八次參加紐約馬拉松，也是第二次擔任官方配速員，帶領跑者向3小時10分的完賽目標邁進。(記者曹馨元╱攝影)

56歲的柳松此次專程從加州來到紐約參賽，原定以3小時50分完賽，但紐馬坡道及橋梁眾多，加上當日陽光毒辣，令比賽比預期更具挑戰。跑過30公里後，她不得不開始在補水站短暫步行、調整狀態。

而進入曼哈頓後，賽道兩旁人山人海，接連不斷的歡呼聲令她「心跳更快了」，也支撐她最終在四小時內完成比賽。柳松說，奔跑時因緊張及疲憊，無暇細看沿途景象，直到完賽後披著保暖披風走向地鐵，沿途仍不斷有陌生人向她道賀、鼓勵，才真正感受到紐約馬拉松的熱情。

來自曼哈頓華埠的青年李偉中(Matt Lee)今年首次參加紐約馬拉松賽，即以3小時58分12秒的佳績完賽，並從家人和朋友處募得9765元贊助，全部捐贈給紐約紀念斯隆研究中心(MSC)，以支持癌症醫學研究。李偉中表示，他會將本次的成功奉獻給去年夏天剛剛因癌症而過世的母親。

祖籍廣東鶴山的李偉中在母親的啟蒙下，自幼開始練習跑步，「母親是第一個教會我陪伴的意義的人。她出現在每一次晨練、每一次衝刺、每一條終點線前，無論距離多遠、需要多早起床」。

在李偉中母親的最後歲月裡，唯一能帶給他安慰的只有從紀念斯隆癌症中心傳來的消息、告知他母親的生命又被成功延長了一些時間。因此，他決定將本次參賽所獲得的善款全部捐給為母親延續生命的醫療團隊。

紐馬於1970年創辦時，賽道僅在中央公園內繞行；1976年首次延伸至五區，當年2090人起跑、1549人完賽。今年適逢五區路線啟用50周年，主辦方亦在南布朗士路段作出15年來首次改道，減少轉彎及封路對附近居民的影響。

紐約馬拉松以同樣的包容與熱情，為每一名奔向終點的跑者喝采。(記者曹馨元╱攝影)