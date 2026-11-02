提前投票最後一日 紐約市69萬選民完成投票 較4年前增6成

紐約州中期選舉提前投票結束，紐約市共有69萬選民已完成投票，參與熱情遠高於四年前的中期選舉，雖不如總統大選年。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市中期選舉提前投票結束，共69萬526人完成投票，較四年前大增59.6%，但仍不及總統及市長選舉熱度。

2026年紐約州中期選舉提前投票 11月1日晚間結束，紐約市 的參與人數較四年前大增六成，雖熱度仍不及去年的市長選舉和前年的總統大選。

根據紐約市選舉委員會(BOE NYC)公布的統計數據，在當日投票站關閉後，全市共有69萬526名選民已完成了投票，其中人數最多的布碌崙 (布魯克林)有21萬9536人已完成投票、曼哈頓為18萬8434人、總人口數量與布碌崙相仿的皇后區則有16萬2914人已完成投票。與三區相比，布朗士和史泰登島的投票人數較少，分別僅有6萬7630人和5萬2012人完成投票，在總共九天的提前投票中，1日當日新增投票人口達到11萬7740人，高於每日平均數值。

據過去數據統計，本年度中期選舉的參與人數與2022年的中期選舉相比，增加了59.6%，其中皇后區和布碌崙的單區增幅分別達到83.4%和62.3%，今年參與投票人數在總人口數中占比最低的布朗士，雖然成績仍不盡如人意，但與四年前相比也增加了73.1%。

相較中期選舉，紐約選民參加總統大選的熱情普遍更高。今年參與提前投票的人數與2024和2020年兩個總統大選年相比，分別少了36.6%和38.3%。而與有人氣明星曼達尼(Zohran Mamdani)參加的2025年市長選舉相比，今年提前投票的總參與人數也少了6.1%，僅布朗士一區參與人數超過了去年。

2026年中期選舉將選出新一屆國會眾議員、州長、州檢察長、州主計長及州議會兩會全部席位，其中國會席位兩黨競爭激烈，結果或將對未來兩年的聯邦政府施政走向及方式產生重要影響。此外，紐約市選民收到的選票背面還會有五個市憲章修正公投提案，分別涉及市政行政審批流程簡化以及市府財政紀律等方面的問題。

2026年中期選舉正式投票日為11月3日(周二)，紐約市各投票站當日開門時間統一為早6時至晚9時。