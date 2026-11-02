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選前最後民調 霍楚領先2位數 共和黨4成選民不看好布萊克曼

記者許君達╱紐約報導
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紐約權威民調機構錫耶納學院選前最後一次民調顯示，現任紐約州長霍楚(左)領先共和黨...
紐約權威民調機構錫耶納學院選前最後一次民調顯示，現任紐約州長霍楚(左)領先共和黨挑戰者布萊克曼(右)14個百分點。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

錫耶納學院民調顯示，霍楚與紐約州民主黨候選人在州級與國會選戰全面領先，布萊克曼除知名度偏低外，川普背書也可能成為包袱。

紐約錫耶納學院(Siena College)近期公布了中期選舉前最後一次民調結果，顯示包括現任州長霍楚(Kathy Hochul)在內的民主黨候選人，在紐約州級職位的選舉中全面大幅領先，即使是共和黨註冊選民，也有四成認為民主黨人會獲勝。在國會改選中，紐約州選民也大比例傾向民主黨人。

本輪民調於10月19日至22日間舉行，樣本總量為按人口比例加權分布的807名州內註冊選民，誤差範圍為正副4.1個百分點。在投票意願問卷中，霍楚獲得54%的支持度、共和黨籍對手布萊克曼(Bruce Blakeman)獲得40%的支持度，差距高達兩位數。

州檢察長和州主計長選舉中，民主黨籍現任者詹樂霞(Letitia James)和狄拿波利(Thomas DiNapoli)亦分別獲得54%和59%的過半支持，大幅領先挑戰者。在國會眾院改選中，54%的選民支持民主黨候選人、39%支持共和黨候選人，其中中間或獨立選民有50%支持民主黨、36%支持共和黨。

在被問及認為誰將贏得州長大位時，全體受訪者中有68%認為無論自己的選票傾向於誰，霍楚都更有可能獲勝，僅有23%的人認為布萊克曼有勝算。在大比例支持布萊克曼的共和黨註冊選民中，亦有40%悲觀地認為其對手霍楚會獲勝，僅有49%的共和黨人對本黨的布萊克曼有信心。

在可能對布萊克曼選情構成拖累的因素中，知名度仍是重要的硬傷，在距離選舉僅有不到半個月的調查期間，仍有21%的受訪者表示不了解這名共和黨候選人，其中有可能決定結果走向的中間選民中，有高達15%不認識布萊克曼。

相較之下，霍楚僅有5%的受訪選民表示不認識她，且她相對穩健的執政表現也可能讓選民缺乏換人的動力。在全部受訪者中，有51%對霍楚的工作表達滿意、46%不滿意，是她就任州長以來首次得到選民的正向認可。

對所有紐約共和黨候選人來說，川普總統仍是可能拖累選情的最重要場外因素。在全部受訪者中，川普獲得的好評及差評分別為37%和62%，其中中間選民有66%不滿意川普的工作成績、僅有33%認可他。當中對於川普政府標誌性的移民執法政策，支持和反對率分別為37%和60%。

對於布萊克曼獲得川普背書，有48%的紐約州選民認為川普的背書只對他的選情起到反效果、僅28%認為川普背書有用。相反，在紐約市持續獲得高人氣的市長曼達尼(Zohran Mamdani)對霍楚的背書，則被45%的受訪者認為有積極作用、30%認為會給霍楚減分。

精華 FAQ

  • 民調顯示霍楚獲得54%支持，布萊克曼為40%，領先達14個百分點。這代表她在選前最後階段仍保持明顯優勢。

  • 州檢察長、州主計長與國會眾院選舉中，民主黨也全面佔優，且中間選民同樣偏向民主黨，顯示紐約州整體仍呈現明顯藍營優勢。

  • 民調指出，布萊克曼知名度不足，仍有21%受訪者不認識他；此外川普在紐約負評極高，且48%選民認為川普背書反而會對他造成反效果。

霍楚 民調 共和黨

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