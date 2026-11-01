「不給糖就搗蛋」 糖果拉近警民距離

黃凌欽表示，希望居民走進警局時，感覺這裡就像一個熟悉的社區活動場所。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市警109分局與法拉盛僑團舉辦萬聖節活動，讓社區家庭走進警局領糖果，透過近20年的互動拉近警民距離並提升互信。

紐約市警109分局10月31日攜手法拉盛 華人工商促進會(FCBA)及分局社區委員會，舉辦一年一度的萬聖節 「不給糖就搗蛋」(Trick-or-Treat)活動，社區兒童及家長走進警局，領取糖果。活動已持續近20年，最初是希望消除華人移民對警察的陌生與畏懼，如今已成為社區家庭每年期待的節慶活動。

109分局社區事務官黃凌欽表示，今年購買糖果花費超過2000元，主要由法拉盛華人工商促進會及109分局社區委員會贊助。他說，活動每年都吸引不少家庭參加，警局也藉此向居民敞開大門，讓孩子在輕鬆的氣氛中與警員互動。也希望居民走進警局時，感覺這裡就像一個熟悉的社區活動場所，而不是陌生、令人害怕的地方。

法拉盛華人工商促進會首席顧問杜彼得表示，活動始於近20年前，剛開始時，前來參加的多是華人孩子，有些孩子見到警察仍會害怕，於是主辦方鼓勵他們親切地稱呼警員為「叔叔」。孩子逐漸放下戒心，也帶動家長不再畏懼警察。

杜彼得說，當年最希望傳達的觀念，就是居民遇到問題可以撥打911，或直接到警局求助，而不是因為害怕而不敢報警。他認為，近20年來持續舉辦活動，讓警員與華人家庭逐漸建立信任，也有助於社區治安。

談到活動開支，杜彼得笑說，近年糖果價格不斷上漲，主辦方每年投入的經費也愈來愈多，但他仍樂於繼續支持，因為增進警民互信，比活動花費更有意義。

紐約市警109分局10月31日攜手法拉盛華人工商促進會(FCBA)及分局社區委員會，舉辦一年一度的萬聖節「不給糖就搗蛋」(Trick-or-Treat)活動。(記者高雲兒╱攝影)