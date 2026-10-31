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8人集團盜刷700萬元糧食券被起訴 影響數千紐約市民

記者劉梓祁／紐約報導
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執法人員持法院授權的搜查令，查獲涉嫌盜刷糧食券集團的作案設備及證物。(曼哈頓地檢...
執法人員持法院授權的搜查令，查獲涉嫌盜刷糧食券集團的作案設備及證物。(曼哈頓地檢提供)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓檢方起訴8人盜刷集團，指其以假商戶、複製卡與盜得的EBT資料，於2023年4月至2025年9月間盜走逾700萬元糧食券，波及數千名紐約市民。

曼哈頓地區檢察官辦公室與市調查局(DOI)宣布，八人涉嫌組成盜刷集團，利用遭竊的電子福利轉帳卡(EBT)帳號及密碼，於2023年4月至2025年9月間盜取逾700萬元糧食券福利，影響數千名紐約市民，其中多人居住在曼哈頓下城，且至今未獲補償。市議員馬泰(Christopher Marte)30日表示，其辦公室已協助近百名福利遭竊的社區居民，並參與聯絡受害者的工作。

八名被告被紐約州高等法院大陪審團起訴，面對四級串謀，以及不同項目的重大盜竊和身分盜用罪。檢方指，涉案集團利用盜取的帳戶資料、複製卡、商戶收款終端機及銀行帳戶，透過大量虛假交易，將補充營養援助計畫(SNAP, 糧食券)的福利轉入其控制的帳戶。

根據起訴資料，被告涉嫌以真實或虛構的熟食店、雜貨店及食品商店名義，向支付處理公司開設商戶帳戶，取得銷售點終端機(POS)，再以複製的EBT卡刷卡收款。交易表面上是受助者購買食品，實際卻是在未經持卡人同意下，從福利帳戶扣款。

檢方表示，涉案帳號及個人識別碼主要來自盜錄裝置(skimmer)。集團取得資料後製作複製卡，並掌握各帳戶的福利發放日期，待款項入帳便迅速盜刷，往往持續交易直至餘額耗盡。部分受助者在發放福利當天前往購買食物時，才發現帳戶已被掏空。

涉案集團亦涉嫌開設多個銀行帳戶，與商戶支付帳戶連接，處理數千筆交易。檢方指，34歲的Belal Hauter涉嫌主導計畫，開設或指示他人開設多個商戶帳戶；46歲的Gregory Fabiani及35歲的Abdulla Aezah涉嫌協助開戶及提供技術支援；53歲的Milton Rios與58歲的Yvette Rivera則涉嫌提供其它商戶及銀行帳戶，以收取盜刷款項。

調查人員另發現，揚克斯(Yonkers)一間熟食店後房及旅館房間，曾被用作處理盜刷交易的據點，現場有多部收款終端機、大量交易收據及複製卡。檢方指，部分贓款被用於購買豪華汽車，另有數萬元匯往葉門及其它海外地點。

案件亦涉及曼哈頓下城社區。馬泰辦公室30日發聲明指，數千名受害者中有不少居住在下城，其辦公室曾協助近百名糧食券遭竊的居民。馬泰還表示，曾有逾百名社區居民向辦公室反映相關遭遇。地檢辦公室亦感謝馬泰辦公室及格蘭街社區中心(Grand Street Settlement)協助聯絡受害者、推進調查。

馬泰譴責針對低收入紐約人的福利盜竊行為，指出糧食券關係到家庭能否獲得基本食物，失去相關福利，可能意味著居民面臨挨餓。他表示，起訴無法彌補受害者已失去的福利，也無法消除居民承受的困境，但仍是追究責任的重要一步。

精華 FAQ

  • 共有8名被告被起訴，罪名包括四級串謀，以及不同項目的重大盜竊和身分盜用。檢方認為他們長期合作，以組織化方式盜取SNAP福利。

  • 檢方指他們先用skimmer竊取EBT帳號與密碼，再製作複製卡，透過假商戶帳戶、POS終端機和銀行帳戶反覆刷卡，把福利轉入自己控制的帳戶。

  • 案件影響數千名紐約市民，其中不少住在曼哈頓下城，部分人在領取福利當天就發現帳戶被掏空。市議員馬泰表示，辦公室已協助近百名受害居民。

糧食券 紐約市 曼哈頓

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