我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

紐約馬拉松周日登場 6萬跑者參賽 主要橋梁、道路交管

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約馬拉松11月1日開跑，數千警力戒備、全市交通大調整。(Marc A. Her...
紐約馬拉松11月1日開跑，數千警力戒備、全市交通大調整。(Marc A. Hermann / MTA)

AI摘要

文章摘要整理：

2026年紐約馬拉松將於11月1日登場，警方與MTA已部署大規模安保及交通管制，確保逾6萬跑者安全完賽。

2026年紐約市馬拉松將於11月1日(周日)登場，預計吸引逾6萬名跑者及超過200萬名觀眾，賽事橫跨全市五區，部分主要橋梁及道路將實施交通管制。市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)近日公布賽事安保部署，表示目前沒有針對今年馬拉松的已知、具體且可信威脅，但警方仍將出動數千警員、直升機及無人機等設備加強戒備；大都會運輸署(MTA)亦宣布交通調整。

今年適逢紐約市馬拉松採用橫跨五大區賽道50周年。全長26.2哩的賽事，將於周日上午8時從史泰登島維拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)起跑，跑者分批出發，途經布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓及布朗士，最終抵達中央公園終點。

蒂池表示，市警已為賽事籌備數月，並與紐約路跑協會(New York Road Runners)、市府、州府及聯邦執法機構密切合作。賽事當天，數千名警員將部署於整條路線，並有緊急勤務組、騎警、警犬隊、港口巡邏、航空隊及炸彈處理小組支援。

警方亦將出動直升機及無人機進行即時空中監控，沿途設置逾1萬個金屬路障，以及數百輛用作安全屏障的車輛。聯合行動中心也將啟動，透過固定及移動攝影機監察賽道周邊情況，情報人員亦會監控社群媒體，及時調查潛在威脅。

蒂池提醒，進入中央公園指定觀賽區的民眾可能須接受隨身物品檢查，禁止攜帶保冷箱、大型手袋、椅子、雨傘及武器等物品，賽事期間亦禁止民眾自行操作無人機，警方將部署專門隊伍偵測及處理未經授權的無人機活動。

此外，維拉札諾海峽大橋上層車道將自10月31日(周六)晚間11時起雙向封閉，下層車道則於11月1日上午7時關閉。根據MTA公告，大橋當日上午7時至下午4時禁止所有非緊急車輛通行，駕駛人須改道。史泰登島Bay Street及Lily Pond Avenue出口亦將自周日凌晨3時關閉，預計下午4時左右恢復通行。

其它受影響橋梁包括皇后區大橋(Ed Koch Queensboro Bridge)，將於上午6時30分封閉；普拉斯基大橋(Pulaski Bridge)上午7時15分封閉；威利斯大道大橋(Willis Avenue Bridge)及麥迪遜大道大橋(Madison Avenue Bridge)則於上午7時30分封閉。各橋梁將待最後一批跑者通過相關路段後陸續重新開放。

此外，中央公園65街、79街及96街的橫貫道路(Central Park Transverse Roads)當天大部分時間將封閉，公車亦無法在比賽期間橫越第五大道。全市多條公車路線預計改道，部分地鐵線亦因預定施工而調整服務。

精華 FAQ

  • 賽事將於11月1日周日舉行，全長26.2哩，預計吸引逾6萬名跑者與超過200萬名觀眾，並橫跨紐約市五大區。

  • NYPD將出動數千警員、直升機、無人機、騎警、警犬隊與炸彈處理小組，並設聯合行動中心、金屬路障及社群監控機制。

  • 維拉札諾海峽大橋、皇后區大橋、普拉斯基大橋等將分時封閉，中央公園橫貫道路也會關閉，公車改道、部分地鐵服務同步調整。

紐約市 史泰登島 MTA

上一則

孩子萬聖節討糖 應防大麻食品混雜誤食

下一則

因「洩露國家機密」遭中國關3年 澳籍華裔記者寫回憶錄
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約馬拉松抽送終點看台票 26日截止

紐約馬拉松抽送終點看台票 26日截止
馬拉松五區賽道迎50周年 26哩串起26段人生

馬拉松五區賽道迎50周年 26哩串起26段人生
紐約萬聖節大遊行周六登場 火馬巨偶領路 第6大道變裝狂歡

紐約萬聖節大遊行周六登場 火馬巨偶領路 第6大道變裝狂歡
舊金山周五兩夜市登場 美食音樂嗨翻 多條道路封閉

舊金山周五兩夜市登場 美食音樂嗨翻 多條道路封閉

熱門新聞

圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

2026-10-23 15:06
聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
社區居民已發起網上連署，呼籲釋放林典朝，讓他與家人團聚。(連署截圖)

紐約中餐館華人老闆遭ICE拘留 妻獨撐店面、霍楚介入

2026-10-23 17:43
市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民眾聯繫市人力資源管理局(HRA)，了解重新申請及豁免資格。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市府圓桌會 聚焦糧食券重領與白卡新規

2026-10-24 05:42
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外