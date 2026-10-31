紐約馬拉松周日登場 6萬跑者參賽 主要橋梁、道路交管

紐約馬拉松11月1日開跑，數千警力戒備、全市交通大調整。(Marc A. Hermann / MTA)

AI摘要 文章摘要整理： 2026年紐約馬拉松將於11月1日登場，警方與MTA已部署大規模安保及交通管制，確保逾6萬跑者安全完賽。

2026年紐約市 馬拉松將於11月1日(周日)登場，預計吸引逾6萬名跑者及超過200萬名觀眾，賽事橫跨全市五區，部分主要橋梁及道路將實施交通管制。市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)近日公布賽事安保部署，表示目前沒有針對今年馬拉松的已知、具體且可信威脅，但警方仍將出動數千警員、直升機及無人機等設備加強戒備；大都會運輸署(MTA )亦宣布交通調整。

今年適逢紐約市馬拉松採用橫跨五大區賽道50周年。全長26.2哩的賽事，將於周日上午8時從史泰登島 維拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)起跑，跑者分批出發，途經布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓及布朗士，最終抵達中央公園終點。

蒂池表示，市警已為賽事籌備數月，並與紐約路跑協會(New York Road Runners)、市府、州府及聯邦執法機構密切合作。賽事當天，數千名警員將部署於整條路線，並有緊急勤務組、騎警、警犬隊、港口巡邏、航空隊及炸彈處理小組支援。

警方亦將出動直升機及無人機進行即時空中監控，沿途設置逾1萬個金屬路障，以及數百輛用作安全屏障的車輛。聯合行動中心也將啟動，透過固定及移動攝影機監察賽道周邊情況，情報人員亦會監控社群媒體，及時調查潛在威脅。

蒂池提醒，進入中央公園指定觀賽區的民眾可能須接受隨身物品檢查，禁止攜帶保冷箱、大型手袋、椅子、雨傘及武器等物品，賽事期間亦禁止民眾自行操作無人機，警方將部署專門隊伍偵測及處理未經授權的無人機活動。

此外，維拉札諾海峽大橋上層車道將自10月31日(周六)晚間11時起雙向封閉，下層車道則於11月1日上午7時關閉。根據MTA公告，大橋當日上午7時至下午4時禁止所有非緊急車輛通行，駕駛人須改道。史泰登島Bay Street及Lily Pond Avenue出口亦將自周日凌晨3時關閉，預計下午4時左右恢復通行。

其它受影響橋梁包括皇后區大橋(Ed Koch Queensboro Bridge)，將於上午6時30分封閉；普拉斯基大橋(Pulaski Bridge)上午7時15分封閉；威利斯大道大橋(Willis Avenue Bridge)及麥迪遜大道大橋(Madison Avenue Bridge)則於上午7時30分封閉。各橋梁將待最後一批跑者通過相關路段後陸續重新開放。

此外，中央公園65街、79街及96街的橫貫道路(Central Park Transverse Roads)當天大部分時間將封閉，公車亦無法在比賽期間橫越第五大道。全市多條公車路線預計改道，部分地鐵線亦因預定施工而調整服務。