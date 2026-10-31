康乃爾性侵案 1被告以詹樂霞存偏見要求撤換

康乃爾大學(Cornell University)兄弟會集體性侵案七名被告之一的律師日前出庭，主張紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James，左)曾在社群媒體發文聲援受害者，已對被告存有偏見。(取自州長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾兄弟會集體性侵案中，1名被告要求撤換特檢詹樂霞，指其曾公開聲援受害者而有偏見，州府則反駁須證明實際偏頗。

康乃爾大學(Cornell University)兄弟會集體性侵 案七名被告之一的律師日前出庭，主張紐約州檢察長詹樂霞 (Letitia James)曾在社群媒體發文聲援受害者，已對被告存有偏見，要求撤銷她任本案特別檢察官。法官要求被告方在11月5日前，說明其餘六名被告為何未一同提出挑戰。同日，州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布，今後原屬康大校警管轄的性侵案投訴，將立即移交州警進行刑事調查。

這起案件涉及一名女學生指控自己2024年10月在康大Chi Phi兄弟會會所遭下藥並遭多人性侵，引發全國熱議。被告洛佩斯(Gillio Lopes)的律師本月向法院遞交請願，試圖阻止詹樂霞接手此案。洛佩斯的律師引述詹樂霞社群平台的貼文，形容這名年輕女子的遭遇「駭人且無法接受」，並稱她為「倖存者」。數日後，霍楚即任命詹樂霞為本案特別檢察官。

沙利文郡(Sullivan County)州高等法院法官法瑞爾(James Farrell)在庭上質問州府律師，州長在詹樂霞發布貼文的情況下仍任命她。代表詹樂霞與霍楚的助理檢察長維格斯(Kaitlin Vigars)回應，檢察官須有實際的偏頗才構成撤換理由。

洛佩斯的律師米爾坦堡(Andrew Miltenberg)庭後向媒體表示，他有信心另外六人「不論願不願意」都會加入，並認為法官可以強制他們加入。詹樂霞周前已正式提交反對意見，主張洛佩斯的請願所依據的主張「不具可訴性」。

另一名被告李溫斯頓(Winston Lee)也已向湯普金斯郡(Tompkins County)法院申請阻止詹樂霞參與大陪審團程序，預計11月13日裁決。