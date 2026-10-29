同名同姓無辜挨罰、吊銷駕照 州議會新案促DMV核實身分

州參議員劉醇逸(前方演講者)28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州議員推動新案，要求DMV在吊銷或暫停駕照前先核實身分，避免民眾因同名同姓被誤罰，造成工作與生活重大損失。

紐約州 車輛管理局(DMV )曾多次因同名同姓而誤將交通違規紀錄歸咎無辜民眾，甚至導致駕照遭吊銷或暫停使用。州參議員劉醇逸 (John Liu)28日聯同州眾議員金兌錫(Ron Kim)、胡可絲(Larinda Hooks)及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，宣布新提案，要求DMV在採取處罰措施前核實當事人身分，避免民眾因與違規者同名而無辜受罰。

劉醇逸表示，辦公室近年接獲多起居民求助案例，當事人因與其他人姓名相同，被DMV錯誤追究交通違規責任。他指出，對許多仰賴開車通勤或工作的民眾而言，駕照遭停用不僅帶來不便，更可能影響生計。

例如，一名法拉盛居民日前突然收到DMV通知，要求處理35年前的兩張交通罰單，但當事人早已提交材料證明違規發生時自己根本不在美國，DMV卻仍持續追究。直到劉醇逸辦公室介入，問題才獲得解決。另一名居民也因與違規者同名遭到誤認，即使已向DMV提交證據，仍被要求開車五小時前往紐約上州法院親自說明，再花五小時返回，白白損失一整天工作時間。

劉醇逸說，DMV掌握民眾出生日期、身高及其他個人資料，這些資訊甚至直接列在駕照上，理應能透過交叉比對確認身分，而非僅依姓名判斷。他強調，政府有責任先確認處罰對象是否正確，而不是要求無辜民眾自證清白。金兌錫表示，DMV長期被視為政府服務效率不彰的代表，改革不應只停留在行政程序，更應改變機關對待民眾的態度。他認為，每位走進車管局的居民都應受到尊重，而非被當成資料庫中的一組號碼。

胡可絲則表示，被錯誤辨識身分並非亞裔社區獨有的問題，包括Jones、Smith、Rodriguez及Garcia等常見的英文和西文姓氏，都可能發生類似情況。她分享，一名求助者甚至與違規者姓名、出生日期完全相同，但社安號碼、外貌及身高均不同，仍遭DMV拒絕辦理車輛重新登記，直到議員辦公室介入才獲解決。

當天現場也有多族裔社區代表聲援，民眾手持寫有「Chen」、「Kim」、「Patel」及「Singh」等常見亞裔姓氏的標語，凸顯同名問題。韓裔社區代表Sarah Kim表示，紐約有成千上萬名姓Kim的居民，但每個人都有不同的身分、家庭及生活，不應因姓名相同就承擔他人的違規責任。華人代表陳昭銀亦在現場發言，表達支持。

根據州參議會資料，劉醇逸所提之S10729提案旨在允許因身分誤認而遭吊銷、暫停駕照或其他處罰的駕駛提出異議，並要求DMV在採取不利行政處分前先核實身分。該案於28日提出，目前已交付州參議會規則委員會(Rules Committee)，尚待州議會兩會審議並表決。