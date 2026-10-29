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日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

記者高雲兒／紐約報導
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聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發...
聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約多家成人日照中心因聯邦調查風波停發現金補貼，長者到訪人數隨之減少，同時餐食品質也遭批評，引發對服務內容是否真正符合老人需求的質疑。

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼，前來活動的長者也逐漸減少。據長者反映，過去一些中心每月向會員發放上千元現金，如今已不再發放，有的甚至早在8、9月便已停發。除了人潮減少，部分中心的餐食品質也引發不滿，長者抱怨午餐過於油膩、肉類難以咀嚼，質疑現有服務是否真正符合老年人的需求。

居住在法拉盛的70歲李女士表示，過去法拉盛部分日照中心會定期向長者發放現金，有人每月可拿到約1400元，甚至有每周750元的，但最近不少中心已停止發放，「之前去的一些中心8、9月份就不再發錢，另一些則是最近不發的，不敢發」。

她表示，過去一些長者每天固定前往中心，除了吃飯、聊天、參加活動，現金也是吸引他們前往的原因之一。如今少了這筆錢，部分會員不再像以前那樣經常出現，中心也不如過去熱鬧。「以前有錢，很多人去打麻將，現在沒錢了，所以人就越來越少，小貓兩三隻。」

除了人數減少，李女士對部分中心提供的餐食也頗有微詞。她目前參加的中心平日供應早餐和午餐，但她通常只吃一顆水煮蛋、喝杯咖啡，看看報紙便離開，很少留下來吃午飯。

她說，自己曾幾次訂購中心的午餐便當，卻發現菜色不是太油、太鹹，就是食材切得過大，老人吃起來十分費力。有一次便當中的肉切成大片，口感又老又硬，連咬都咬不動；芹菜也未去除粗硬纖維，讓她懷疑備餐時沒有仔細處理。

李女士認為，日照中心除了提供活動空間，餐食也是長者每天生活的重要一環。她希望，外界關注日照中心現金補貼及經營問題的同時，也能重視長者實際得到的服務，尤其是每天供應的餐食，讓老人不只是有飯吃，更能吃得安心、健康。

精華 FAQ

  • 隨著聯邦政府調查擴大，部分紐約成人日照中心陸續停止向會員發放現金補貼。過去靠補貼吸引的人潮也明顯減少，中心氣氛不如以往熱絡。

  • 受訪長者指出，過去不少中心每月會發放上千元現金，甚至有人每周可領到750元；但最近不是已停發，就是因風波不敢再發，所以許多會員不再常來。

  • 李女士表示，部分便當不是太油、太鹹，就是肉切得太大太硬，芹菜也未去除粗纖維，讓老人咀嚼困難。她認為中心不只要有飯吃，更要讓長者吃得安心健康。

聯邦政府 法拉盛

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