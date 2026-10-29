10年奪17命 布碌崙3大道62街至20街將改造

紐約市長曼達尼28日在布碌崙(布魯克林)日落公園宣布，市交通局(DOT)將從明年初開始啟動3大道改造方案。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市宣布改造布碌崙3大道危險路段，將分兩期增設安全島、縮減車道並設保護式單車道，盼在2028年底前改善交通安全。

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)28日在布碌崙 (布魯克林)日落公園宣布，市交通局(DOT)將從明年初開始，重新設計3大道62街至20街、長逾兩哩的路段，將在該路段增設行人安全島、改善路口，並設置雙向實體隔離單車道，預計2028年底前全數完工。

這條位於布碌崙－皇后區高速公路(BQE)高架橋下方的大道，過去十年已有17人命喪車輪之下，其中包含一對華裔 男子，以及紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone)護理師鄭佳怡(JiaYi Zheng)與韓裔護理師Clara Kang。曼達尼說，目前行人要橫越第三大道，得走150呎，相當於半個美式足球場，且旁邊的車流高速駛過，危險重重。當地社區爭取改造已歷多年，但前市長亞當斯(Eric Adams)任內提出的「道路瘦身」方案卻因商界反對而擱置，對此，曼達尼表示，市府會將保護式單車道移到中央分隔島旁，確保商家能持續停靠貨車與汽車。

三道變兩道 增設安全島

根據市府方案，3大道總寬仍維持150呎，但雙向行車道將各由三線減為兩線，行車道總寬從72呎縮減為44呎。改造後，雙向各縮減為兩條11呎行車道，停車道縮為10呎，騰出的空間在中央分隔島兩側各設一條10呎寬的單向保護式單車道，並以三呎及四呎的緩衝區與車流隔開。市交通局也將重新規畫中央分隔島的停車空間，改設收費停車位。

根據市府公布的改造計畫，雙向各縮減為兩條11呎行車道，停車道縮為10呎，騰出的空間在中央分隔島兩側各設一條10呎寬的單向保護式自行車道，並以三呎及四呎的緩衝區與車流隔開。(市交通局提供)

當局還將在路口延伸人行道，並新設行人安全島，讓行人過馬路時可分段在安全島與中央分隔島停留，不必一次穿越整片車流，每次需穿越車流的距離最多可縮短一半。市交通局提供的數據顯示，類似的道路改造已證實可讓所有用路人的死亡及重傷事故減少30%。

同時，市府也將在60街的2大道至4大道間路段設置以停車格隔離的雙向單車道，串連4大道的保護式自行車道與2大道的布碌崙濱水綠道(Brooklyn Waterfront Greenway)，並提升附近兩所學校周邊的安全。

工程分兩期 2028完工

根據時程，改造工程將分兩期進行：2027年先施作3大道交62街至43街，以及60街交2大道至4大道路段；2028年再改造3大道43街至20街，預計2028年底整體完工。市府也將研究未來延伸改造範圍，包括3大道交62街至65街、以及展望大道(Prospect Avenue)以北至郭瓦納斯(Gowanus)卡洛街(Carroll Street)的路段。

市交通局長弗林(Mike Flynn)說，記者會所在的60街路口便是3大道上最危險的路口之一，過去五年共發生72起傷亡事故，其中五起重傷、一起死亡。

曼達尼表示，根據現行時程，3大道改造將於明年初動工，並分階段推進，完成所有階段後，預計2028年底全面完工。(記者馬璿／攝影)

曼達尼接受本報採訪時表示，市府雖將同時推動第三大道與BQE中段修復兩項工程，即使兩者時程可能部分重疊，也會讓兩項計畫都持續向前。為此，將分階段施工，將在計畫涵蓋的40多個街區中，逐段盡快推出改善措施，讓民眾及早受惠，而不是「兩年施工、兩年等待」。他說，隨著工程推進，民眾「幾乎每季都會看到立即的成果」。

回應商界疑慮 自行車道移位

被問及施工期間是否有號誌、照明等過渡安全措施，曼達尼表示，這正是分階段施工的用意。他再次強調，改造後行人橫越第三大道的距離，將從目前約半個美式足球場的寬度最多縮短一半，同時設置保護式自行車道，並擴大中央的行人分隔島。

對於前任的「道路瘦身」方案，曼達尼指出，亞當斯市府始終沒有提出最終方案。在當時的初步規畫中，保護式單車道緊鄰路緣，引發商界對路緣空間使用的疑慮。「我們聽到了這個疑慮，把保護式自行車道移到中央分隔島旁。」曼達尼說，這項調整不犧牲單車騎士的安全，單車道空間也維持不變，同時確保汽車與卡車仍能使用路緣，以回應沿街商家提出的需求。