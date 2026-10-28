憂降投票率 紐約州檢察長強調ICE禁入投票站

紐約市中期選舉提前投票已開始，州檢察長詹樂霞給選民發出「定心丸」，強調聯邦執法人員是禁止進入投票站的。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州檢察長提醒選民，投票受聯邦與州法雙重保護，ICE與任何人都不得在投票站內干擾投票或恐嚇選民。

針對近日多地傳出聯邦執法人員登門查訪移民身分和投票 資格的情況，紐約多個倡導團體和市公益維護人均發出示警，擔心此舉會令移民社區選民感到威脅、並降低投票意願。紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)27日為選民發出「定心丸」，強調投票行為受到聯邦和紐約州法雙重保護，聯邦探員和選舉監察員被嚴格禁止干涉選民投票。

據介紹，在聯邦法律下，任何人下令、調派、派遣軍隊或武裝聯邦執法人員駐守投票站，均屬犯罪；軍事人員或政府官員也被禁止利用官方職權干預或影響聯邦選舉，此外，任何人均不得因他人投票或試圖投票而對其進行恐嚇、威脅或脅迫。

詹樂霞表示，紐約州法在此基礎上還為選民提供了額外的保障。根據州法，地方政府雇員或選務人員不得允許移民執法人員以執法為目的進入投票站。而企圖嚇阻民眾前往投票的行為，比如散布「投票將導致被捕、面臨移民執法後果」等謠言，均被當作非法「選民恐嚇」行為。因此選民如果聽到此類說法，應視作假訊息，不予理睬。

紐約州法禁止投票站內任何人員要求選民出示身分證明或公民證明。「首投族」或在選民登記時未提供身分證明文件者，有可能會被要求證明身分，但證明文件可以是近期水電費帳單、銀行對帳單、薪資單等容易獲取的材料，不一定必須是附照片的身分證件。而即使沒有任何上述文件，仍可投下宣誓選票，但日後須向當地選舉委員會確認其身分證明。

紐約州的選票內容屬於機密，任何人不得要求選民展示已填妥的選票。由政黨、獨立團體或候選人依法指派的投票觀察員僅被允許在適當情況下對選民的投票資格提出異議，並由選舉督查裁決，但嚴禁跟隨選民進入投票隔間、選票掃描機或選票標記裝置區域，或篡改選舉材料，違者將被逐出投票站。

詹樂霞指，聯邦司法部已宣布可能派遣選舉監察員前往紐約，此為正常程序，選民不必過度擔心。法律規定，司法部的監察員無權質疑選民資格、要求選民出示身分證明或干擾投票站工作，如有工作人員或選民遇到自稱司法部監察員、並試圖幹擾或威脅投票者的人，應立即聯繫州檢察長辦公室的選舉保護熱線(866)390-2992或electionhotline.ag.ny.gov。