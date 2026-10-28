3網紅幫宣講市政 1人認曾獲報酬

哥倫比亞大學新聞學院近日舉辦「網紅」論壇。(記者鄭怡嫣／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 哥大論壇討論市府與網紅合作模式，創作者稱分享政策多未收費，但學者指出市府機構仍可能動用預算付費，透明度與監督機制備受質疑。

哥倫比亞 大學新聞學院近日舉辦「網紅」論壇，三名與市府保持聯繫的數位創作者強調，分享市長政策資訊並未收取報酬，但其中一人也證實，曾接受市府機構的付費宣傳委託。現場與會者指出，市長辦公室不直接付錢，不代表其他市府機構沒有使用納稅人經費聘請網紅。

論壇由哥大 數位新聞研究中心(Tow Center for Digital Journalism)主任貝爾(Emily Bell)主持，邀請三名與曼達尼 市府合作的內容創作者，以及研究者席佛林(Anya Schiffrin)討論政府與網紅的關係。

第一位創作者羅森柏格(Sari Beth Rosenberg)，在紐約市公立高中教授美國歷史已有25年，Instagram擁有約6萬2000名粉絲。她主要透過社群平台，幫助觀眾把歷史與當下新聞事件聯繫起來，比起「網紅」，更願意稱自己為「數位教育者」。

讚曼達尼團隊 對創作者干預最少

羅森柏格表示，過去曾與州長、參議員等不同政治人物合作，也收到各種政治人物的新聞稿，但市長曼達尼(Zohran Mamdani)團隊對創作者的干預最少，「他們會把資訊交給我們，但要不要報導、報導什麼，完全由我們自己決定」，甚至鼓勵提出尖銳問題。

她指出，市府Signal群組裡不只有一般人印象中的「網紅」，還包括教師、護士、醫師、律師，以及失業後轉型經營網路平台的前新聞記者。她認為，這些創作者有點像傳統新聞業的專線記者，正在填補地方資訊的缺口。

羅森柏格舉例，曾有超市收銀員認出她，表示自己原本從未投票，也沒有投票打算，但看過她的選舉影片後，開始主動查找參選人資料，決定第一次投票。她說，社群用戶並非沒有判斷能力，也會自行查證。她製作內容時，會標註原報導的記者姓名，並分享付費新聞的免費閱讀連結，協助更多人接觸專業新聞。

自認非「傳話筒」 常提尖酸問題

第二位創作者維爾森(José Vilson)曾長期任教，現為教育平權組織EduColor執行主任。他表示，網紅並非只是「傳話筒」，他自己與曼達尼交談時，也會提出令人不舒服的問題，例如追問在市長控制公校制度下，市府究竟有何教育改革計畫，如果得不到答案，他還會繼續向教育總監追問。

維爾森認為，單從網路流量來看，曼達尼根本不需要網紅，但仍主動與他們合作，是因為創作者與特定社區建立了信任關係。他也指出，許多記者如今轉往Substack獨立發表作品，失去新聞編輯室及事實查核員的支持，卻仍被認為是記者；而他的觀眾也會在留言區提出批評、補充資料，形成另一種問責機制。

政府與網紅合作 可分三類關係

第三位創作者雷昂(Diego León)原是學前教育教師，後來透過「布朗士潮男(Dandy in the Bronx)」帳號分享男性穿搭。他說，最初希望讓西語裔學生看到與自己背景相似、穿著體面的男性，如今則利用平台介紹布朗士商家、租屋補助和學前教育等地方資訊。

席佛林此前在「哥倫比亞新聞評論」(Columbia Journalism Review)發表的研究指出，曼達尼市府透過Signal群組聯繫逾200名創作者，提供政策消息、活動通知及採訪機會。她將政府與網紅的合作分為三類：既有的付費公共宣傳、新推出的政策宣傳試點計畫，以及市長辦公室不直接支付報酬的Signal資訊群組。

這三種關係的界線，在現場問答中受到追問。雷昂確認，自己雖未因Signal群組內的政策資訊分享獲得報酬，但曾接受市清潔局委託，製作堆肥宣傳內容，也曾參與市公民參與委員會「人民的錢」(The People's Money)參與式預算宣傳，兩項工作均有報酬。

學者質疑Signal群組 為何不公開

一名具有市府廣告業務經驗的與會者指出，市長辦公室本身不直接掌握廣告預算，但各市府機構仍可以透過自身經費或外包廣告公司聘請網紅，因此不能把「市長辦公室不付錢」等同於「市政府不付錢」。

席佛林則質疑，Signal群組與一般新聞聯絡名單究竟有何不同，市府為何不願公開成員名單，以及市府透過第三方廣告公司支付給網紅的報酬，應如何受到監督。亦現場追問，網紅宣傳經費是否來自原本分配給社區媒體的廣告預算，但未獲直接答覆。