紐約州最高法院叫停監獄夜間施工 社區稱多年抗爭取得初步勝利

紐約州最高法院法官金26日簽署臨時限制令，禁止市府及承建商在正常工時以外進行監獄建設工程，直至法院就初步禁制令申請作出裁定。(取自法庭文件)

AI摘要 文章摘要整理： 法院暫時禁止曼哈頓華埠監獄在正常工時外施工，社區團體指多年抗爭見成效；市府則警告停工恐增支出並延後工程完工。

曼哈頓華埠監獄延長施工時間引發社區訴訟後，紐約州 最高法院法官金(Kathy J. King)26日簽署臨時限制令，禁止市府及承建商在正常工時以外進行監獄建設工程，直至法院就初步禁制令申請作出裁定。根據命令，原定持續至午夜的夜間施工須暫停，但正常時段的工程仍可繼續；社區團體則對裁定表示歡迎，形容是多年抗爭取得的初步勝利。

根據法庭文件，法官要求各被告暫停依據加班施工許可或其他安排進行的非正常工時工程，並定於12月1日在曼哈頓法院舉行聆訊。一般允許的正常施工時段為周一至周五上午7時至下午6時。市府10月實施的新安排，則將平日施工時間延長至清晨6時至午夜12時，周六上午9時至下午5時亦施工，工地另有凌晨運送建材的安排。

社團及華埠長者提告

案件由「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)及多名華埠長者於21日提出。原告指市府2019年環境影響報告主要評估日間施工，僅考慮偶爾夜間加班，如今卻計畫將延長工時維持約六年，未進行補充環境審查便核發許可，涉嫌違反相關法規，要求撤銷許可及禁止長期夜間、周末施工。

原告訴狀提及緊鄰工地的松柏大廈(Chung Pak)，以及巴士打街(Baxter St.)一帶的住宅。居住在工地對面的77歲長者Betty Lee稱，強光、機械噪音及震動已幹擾夫妻睡眠；88歲的Ping Ai Mei則稱，曾因拆卸工程粉塵影響，被迫在松柏大廈內更換單位。

「歡迎來華埠」聯合創始人兼行政總裁李佩欣(Victoria Lee)發表聲明表示，法院頒布禁令，回應了華埠社區長期對夜間鑽探及施工危害的憂慮，「我們感謝法院要求立即停止這種不人道的施工時間安排」，她說，工地緊鄰長者住宅，周邊亦有小商戶、舊式公寓及日托中心，團體將繼續為社區爭取權益，確保市府以正確方式關閉雷克島監獄(Rikers Island)。

NUBC領導人李卓勳(Jan Lee)則表示，「我們勝利了」，認為法院終於正視社區多年來對夜間施工及健康影響的憂慮。他指出，華埠約三分之一居民生活在貧窮線以下，不少人住在距離工地僅數呎的老舊樓宇，卻要承受夜間鑽探及重達30噸的貨車穿梭狹窄街道。「這遠不只是生活不便，而是對整個社區健康與福祉的威脅」，強調居民不應為市府的施工時間安排付出代價。

恐推遲至2034年完工

市府此前強烈反對原告的緊急申請，市法律顧問班克斯(Steven Banks)辦公室23日向法院提交文件，主張第二班及周六施工早在2025年3月簽訂的工程合約中列明，社區團體亦早已知悉相關安排，卻直到今年10月才提訴。市府認為，原告針對延長施工安排提出的環境審查挑戰，已超過紐約州民事訴訟法第78條一般適用的四個月提訴期限。

市府並警告，若停止第二班施工，每周可能增加約300萬元成本；若取消整體延長工時安排，工程或由2032年推遲至2034年完成，增加約3億4000萬元開支。市府認為，進一步延誤城區監獄建設，將妨礙履行關閉雷克島監獄的法律及道德責任。

對於施工噪音，市長曼達尼(Zohran Mamdani)辦公室此前向本報表示，工地設有隔音毯、設備消音裝置，以及噪音、粉塵和震動監測系統，晚間10時後只進行收尾及準備工作。市府亦主張，延長工時許可符合涉及公共利益的市府工程及特殊施工困難等適用條件。