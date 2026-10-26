今年第5起 中央公園再傳39歲女性遭持刀威脅性侵

一名39歲女性24日晚間遭遇持刀威脅，並被拖至中央公園內樹木濃密的地帶實施性侵，這已是今年第五起發生在中央公園內的性侵案。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓中央公園24日晚發生39歲女性遭持刀威脅性侵案，嫌犯逃逸未落網；此案為今年園內第5起性犯罪，全市性侵報案則呈現小幅上升。

曼哈頓中央公園 24日晚間發生一起性侵 案，一名39歲的女性受害人遭人持刀威脅、並實施性暴力犯罪。本案目前尚在調查中，暫無人被捕。

根據警方已公布的資訊，案件發生於24日晚8時30分左右，地點位於中央公園東側、東66街交第五大道處。據悉，一名路人目睹了性侵事件並及時報警，警方趕到現場時，嫌疑人已逃離。

根據受害人的描述，她被一名持刀男性尾隨一陣，突然該名男性向她揮舞手中的利器，表示不從將會傷害她。受害者遭受威脅後，無奈任由對方將自己拖拽至公園內樹木茂密之處、並實施性侵，受害人隨後被送醫就診，整起案件中未造成死亡。

警方目前仍在調查此案，截至發稿時，尚未有人因此被捕、正式協查通報也尚未發出。據消息人士透露，嫌疑人得逞後步行向西逃離、消失在中央公園的夜色中，逃離時全身衣著均為黑色，並持有一個黑色背包。

本案是今年以來中央公園發生的第五起性犯罪案件，而去年同期的數量為三起，增幅近一倍。而根據紐約市警(NYPD)的犯罪統計數據，今年至今全市共接到性侵報案1693宗，較去年同期增加了43宗、同比增幅2.6%，這與紐約市其他嚴重犯罪發生率普遍降低的綜合趨勢相悖。

不過，市警在今年第三季度的報告中指出，在今年接到的性侵犯罪報告中，過去發生、但延遲報案的情況較多，較上年增加了69例；而如果僅看案發後立即報案的性侵案件，今年迄今為止的報案數量其實較去年同期略少。季度統計數據亦證實了這一說法。今年第一季度全市性侵犯罪報案數量同比增加了10.1%，但第二和第三季度則與去年持平、甚至略有下降。

專業人士認為，這種情況或與人們對於性暴力受害者的觀念轉變、以及紐約州2024年修法擴大對「強暴」犯罪的定義標準有關，並非單純表明性侵犯罪率出現重新抬頭趨勢。