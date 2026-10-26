裹毛毯埋淺坑 皇后區公園藏女屍

皇后區洛克威社區公園24日晚間發現一具女性遺體，地點位於海灘58街與阿梅達大道交會處附近。警方仍在調查死者身分及死因。(取自谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區洛克威社區公園附近發現一具被毛毯包裹、埋於淺坑的女屍，遺體已腐爛，警方正調查死因、身分及是否涉及凶殺。

皇后區 洛克威(Rockaway)一處公園24日晚間驚傳發現一具女屍，一名年約30多歲的女子被發現裹著毛毯，埋在一處淺坑內，遺體已出現腐爛跡象。警方尚未確認死者身分，正調查死因及遺體遭掩埋的經過。

根據紐約郵報報導，警方24日晚間約9時42分接獲911報案，指洛克威社區公園(Rockaway Community Park)附近發現疑似人體遺骸，地點位於海灘58街(Beach 58th Street)與阿梅達大道(Almeda Avenue)交會處附近的一座板球場旁。

轄區市警100分局員警趕抵現場後，在一處淺坑內發現女子遺體，當場確認死亡。據警方消息人士透露，死者遺體已明顯腐爛，並被毛毯包裹後埋入土中，懷疑已死亡多日，不過確切死亡時間仍有待釐清。

警方初步研判，死者年約30多歲，外貌特徵可能與一宗失蹤人口案件相符，但尚未正式確認身分，也未公布相關失蹤案件細節。

案發地點位於皇后區艾吉米爾(Edgemere)社區，洛克威社區公園鄰近牙買加灣(Jamaica Bay)，沿阿梅達大道延伸，介於海灘49街與海灘58街之間。

目前警方尚未將案件列為凶殺案，紐約市首席法醫辦公室(Office of the Chief Medical Examiner)將進行檢驗，以確定死因及死亡方式。截至25日，警方尚未宣布逮捕任何嫌疑人，案件仍在調查中。

警方呼籲知情民眾撥打止罪熱線(800)577-8477提供線索，所有資訊均會保密。