多地傳武裝ICE選前登門查訪 紐約移民團體憂選民卻步

期中選舉投票日臨近，多地傳出荷槍實彈的移民及海關執法局(ICE)探員登門查訪，移民維權團體擔心，登門調查會製造恐懼。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國多地傳出ICE在期中選舉前登門查訪，國土安全部稱是調查非公民投票舞弊，但紐約移民團體與官員批評此舉恐嚇社區、壓低合法選民投票意願。

隨著11月3日期中選舉投票日臨近，全美多地傳出荷槍實彈的移民 及海關執法局(ICE )探員登門查訪，詢問居民的移民身分及投票資格，國土安全部 (DHS)稱，該行動旨在調查選舉舞弊；不過紐約移民倡議團體則批評，相關做法可能令移民社區的合法選民卻步，並擔心類似行動擴展至紐約市。

國土安全部23日宣布，在北卡羅來納州逮捕十名綠卡持有人及一名被當局指為無證移民的人士，指控他們在過往選舉中冒充美國公民投票。聯邦當局22日公布一宗雪城女子涉嫌非法參與聯邦參眾議院選舉投票的案件，相關指控仍待司法程序審理。

聯邦政府聲稱，可能有數十萬張選票涉及非公民違規投票。不過，CBS新聞報導指出，自川普政府上任以來，全美約2億2700萬名登記選民中，因投票舞弊相關罪名遭起訴者不足200人。

針對登門行動，國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)表示，調查是為維護選舉法律，並警告非公民若非法投票，將遭逮捕及起訴，「只有美國公民，才應選出美國的領導人」。

移民倡導團體Make the Road Action紐約聯席主任科茨(Daniel Coates)擔心，登門調查會製造恐懼。他表示，多項研究顯示，非公民投票極為罕見，政府卻藉此威嚇移民社區、壓低投票意願，「我們看得出他們的用意，也不會受到恐嚇」。他透露組織正聯絡紐約各地選民，協助他們了解權利及投票所需資訊。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)亦批評，相關行動構成選民威嚇，並擔心選舉日臨近，ICE探員可能出現在投票站。他呼籲選民應克服恐懼，合法行使自己的投票權。

Hands Off NYC聯席主任羅德里格斯(Rebecca Rodriguez)也批評，在選舉前登門調查，是試圖藉此威嚇反對者及社區居民，但維權團體不會因此退縮。