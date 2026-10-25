提前投票首日 華社投票踴躍 法拉盛投票站華人占比升高

紐約州期中選舉提前投票24日展開，法拉盛41路童子軍俱樂部(Boy’s Club)票站首日選民絡繹不絕。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州提前投票首日，布碌崙與法拉盛華社投票熱絡，部分票站人數較上次期中選舉明顯增加，華人參與比例也升高，選民則因經濟、邊境與社會政策各自表態。

紐約州普選提前投票 24日開跑，布碌崙 (布魯克林)、法拉盛 兩大華人社區，投票站人潮踴躍，投票站員工表示，以首日而言，投票人數超過上次期中選舉，推測與廣告投放和選民宣導有關。

位於布碌崙(布魯克林)華社、選民以華裔與義大利裔為主的新越卓高中(New Utrecht High School)，當日投票站人潮踴躍，至下午3時，已累積379人次投票，下午4時增至436人次。協調員柏恩斯(Israel Burns)表示，首日投票人數「相當驚人」，料與廣告投放和選民宣導有關。他認為，這對選民和工作人員都是好事，選務人員也能藉此演練，應對11月3日普選日可能更踴躍的人潮。

截至下午3時，該站僅處理一張宣誓選票(affidavit ballot)。柏恩斯指出，這是因為今年6月初選期間，許多民眾到場才發現自己未登記，因而及時完成登記。他也提到，今年選票上有數項全新的公投提案，但多數選民不會主動索取說明文件，幾乎不了解提案內容，「這很可怕，但我不能跟他們談政治。」他呼籲民眾投票前了解。

談到選情，柏恩斯認為，美國政治素有兩黨輪替的循環，州長霍楚(Kathy Hochul)任內表現有好有壞，加上經濟不佳，原本應面臨下台壓力，但她與紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)站在同一陣線，因而獲得助力。他表示，紐約向來是全國風向球，紐約市是深藍票倉，上州則多偏向共和黨，州長選戰照理應更激烈，但在「曼達尼效應」下，民眾政治參與度比以往都高。

截至當天下午1時45分左右，該票站已有約280人完成投票。(記者高雲兒╱攝影)

選民看法則相當分歧，一對不願具名的夫妻表示，兩人重視減稅及關閉邊境等政策，都將投共和黨。另一名不願具名的選民表示，最重視可負擔性與公共安全政策。

選民Roy肯定霍楚「做得不差」，但對川普政府的移民政策與移民執法局(ICE)作為不滿，批評川普家族也是移民，卻不在乎這個國家。

住在戴克高地(Dyker Heights)的選民Mike則表示，投票是為了「制衡總統」。他說，川普第一任期對他們家相當難熬，疫情期間處理不當，家中甚至有親人因此離世。他也直言，即使共和黨參選人理念相近也不會考慮，因為「說的和投的往往很不一樣」，他更看重參選人過去的議會投票紀錄。

法拉盛41路童子軍俱樂部(Boy’s Club)票站，首日選民亦絡繹不絕，工作人員估計華人約占一半，比率高於以往。截至當天下午1時45分，該票站有約280人完成投票。之後仍不斷有選民前來，華裔與非華裔居民都不少。

現場一名工作人員表示，這樣的人數已很不錯，相較非大選年已算踴躍。且在總人數中，華人選民所占比率的變化更讓她留意：以往通常約占三分之一，當天則估計達到一半。

至於選民到場踴躍的原因，她認為可能與天氣晴好有關，也可能是大家對州長選舉較為關注，「和自己的切身利益更相關嘛。」

對於支持哪個政黨，多名受訪華人選民有不同考量。一名華人選民表示支持共和黨，談及原因時說，自己不喜歡「男人去女廁所」，且不喜歡民主黨在此方面「過於開放的態度」。

另一名華人選民更在意經濟與社會福利。他表示，「現在福利減少、退稅也少，經濟也不好，很不喜歡川普，」因此選擇民主黨。

紐約州大選提前投票24日開跑，位於布碌崙(布魯克林)華社的新越卓高中(New Utrecht High School)投票站人潮踴躍。(記者馬璿／攝影)