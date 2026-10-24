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紐約市府圓桌會 聚焦糧食券重領與白卡新規

記者范航瑜╱紐約報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民眾聯繫市人力資源管理局(HRA)，了解重新申請及豁免資格。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市面對糧食券與Medicaid新規衝擊，透過多語外展、主動通知與豁免協助，盡力讓符合資格者避免因行政障礙失去福利。

聯邦福利工作規定收緊，紐約市已有近3萬人失去糧食券福利。市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民眾聯繫市人力資源管理局(HRA)，了解重新申請及豁免資格。面對明年醫療補助新規，市府也已部署多語言外展團隊，協助居民處理文件及續保程序，避免符合資格者因行政障礙失去保障。

曼達尼表示，市府今年透過主動聯繫居民、確認豁免資格，以及協助安排符合工作要求的活動，已幫助逾22萬人保住糧食補充援助計畫(SNAP，俗稱糧食券)福利，但仍有近3萬人失去援助。「在生活成本高昂的紐約，失去糧食及醫療保障將對居民造成重大衝擊，移民及有色人種社區尤其容易受到影響，」曼達尼說。

市人力資源管理局局長弗倫奇(Scott French)表示，相關失去福利者自10月1日起可重新申請，目前約2500人已重新加入計畫或提出申請。市府正向受影響者發送簡訊、撥打電話，協助他們了解資格及辦理程序。他強調，對糧食券有疑問的居民，可致電(718)SNAP-NOW求助。

部分居民不諳英語、可能無法理解電話及敲門宣導，往往錯過市府宣導信息。曼達尼表示，本周成立的健康及可負擔資源團隊(HART)可使用13種語言，將依州衛生廳評估，優先前往受影響風險最高的社區。

市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，市府估計，明年1月1日起的聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)新要求，可能使約90萬紐約客面臨失去保障的風險。他指出，問題不僅在於是否工作，繁複的審核程序，可能使原本符合資格者失保。外展團隊將協助居民了解工作要求、健康狀況相關豁免及定期資格重審程序。對於無法重新取得Medicaid資格者，馬丁表示，市府將協助轉介至市立醫院系統的NYC Care等服務，讓居民仍有途徑取得醫療照護。

會中有記者詢問，糧食券削減會否衝擊仰賴電子福利卡(EBT)消費的社區雜貨店及家庭式小商家。曼達尼表示，雜貨店及食品商家在全市均面臨這類壓力，布朗士所受衝擊尤其值得關注，居民購買力下降可能影響商家維持正常營運。依市府最初估算可能失去福利的人數，相關潛在經濟影響曾達約8億元。

曼達尼表示，市府今年透過主動聯繫居民、確認豁免資格，以及協助安排符合工作要求的活...
曼達尼表示，市府今年透過主動聯繫居民、確認豁免資格，以及協助安排符合工作要求的活動，已幫助逾22萬人保住糧食補充援助計畫(SNAP，俗稱糧食券)福利。(記者范航瑜╱攝影)

精華 FAQ

  • 市府表示，聯邦福利工作規定收緊後，紐約市已有近3萬人失去SNAP糧食券福利；其中約2500人已重新加入計畫或提出重新申請，市府也正持續聯繫受影響者。

  • 市府透過HRA發送簡訊、撥打電話，並提供(718)SNAP-NOW專線協助；同時安排符合工作要求的活動，確認豁免資格，幫助居民重新申請並恢復福利。

  • 市府估計，明年1月1日起的新Medicaid要求可能讓約90萬紐約客面臨失保風險，尤其可能因繁複審核受影響；外展團隊將協助文件、續保與豁免，必要時轉介NYC Care。

糧食券 紐約市 曼達尼

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