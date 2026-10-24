我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

布碌崙8大道設布魯克林唐人街路牌 表彰華人社區40多年貢獻

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議會議長梅寧(Julie Menin)當天亦出席儀式，並頒發支票和表彰予布碌崙...
市議會議長梅寧(Julie Menin)當天亦出席儀式，並頒發支票和表彰予布碌崙華人協會。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙8大道舉行街道共同命名儀式，增設「布魯克林唐人街」路牌，表彰華人社區40多年來對當地發展、治安與經濟的貢獻。

布碌崙(布魯克林)華社8大道23日下午舉行街道共同命名儀式，表彰布碌崙的華埠，並肯定華人社區40多年來對布碌崙及紐約市的貢獻。儀式由市議員莊文怡(Susan Zhuang)推動，在60街與8大道四條街的交口，皆加上「布魯克林唐人街」的路牌。數百人共襄盛舉，眾多民意代表出席祝賀。

當日活動以鑼鼓表演揭開序幕，並有舞獅及傳統「採青」儀式，隨後由民選官員致詞，向布碌崙華人協會(BCA)麥保羅頒發褒揚狀、向協會頒發一張150萬元的支票，最後舉行路牌揭幕。

莊文怡表示，布碌崙8大道是她選區內非常特別的地方，但40年前，這裡並不是人們嚮往之地，店面空置、公寓無人居住，「多虧無數社區成員和組織的努力，我們才有今天這個充滿活力、天天都在成長的社區。街上人潮不斷，餐廳生意興旺，治安也改善了。我們今天以街道共同命名，向這段轉變致敬。」

麥保羅表示，今天的儀式是肯定華人過去40年的貢獻。他回憶，1983年初到8大道時，九成以上商店空置；1986年當地華人商店僅8至10家。由於往返曼哈頓華埠便利、租金低廉，大批新移民遷入，如今華人社區已擴展至波羅園(Borough Park)及貝瑞吉(Bay Ridge)，他估計人口可能達20萬，但他也指出，「社區的成功不屬於某一個籍貫或群體，而是所有華人共同努力的成果。」他提醒，不少新移民仍擠住狹小房間或須赴外州工作，鼓勵新移民加強英語與職業技能。

市議會議長梅寧(Julie Menin)當天亦出席儀式、州參議員薩頓(Sam Sutton)、47選區領袖暨州眾議員寇頓(William Colton)幕僚賀立寧、49選區領袖謝曉瓊、高應達、州眾議會第47選區領導人唐鳳巧、而華社組織代表如美國亞裔社團聯合總會(亞總會)會長陳善莊、繁榮布碌崙協會會長黃啓旺、海灣大道商會會長李志波、8大道商會會長Tony Chao、布碌崙華聯會會長鄧銘賢、「分享愛」（Sharing Heart）的創辦人趙奕荷、紐約親子互助會、亞裔社區中心(ACC)創始人林寶珍、華策會布碌崙分會梅兆波等人皆參與。

布碌崙(布魯克林)華社8大道23日下午舉行街道共同命名儀式。(記者馬璿／攝影)
布碌崙(布魯克林)華社8大道23日下午舉行街道共同命名儀式。(記者馬璿／攝影)

8大道60街四個路口的交口接掛上「布魯克林唐人街」的街道牌。(記者馬璿／攝影)
8大道60街四個路口的交口接掛上「布魯克林唐人街」的街道牌。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 活動是街道共同命名儀式，在60街與8大道交口加上「布魯克林唐人街」路牌，藉此肯定華人社區40多年來對布碌崙及紐約市的貢獻。

  • 活動以鑼鼓、舞獅和「採青」揭幕，之後有民選官員致詞、向BCA麥保羅頒褒揚狀並發150萬元支票，最後正式揭牌，多位民代與社區領袖到場。

  • 麥保羅回憶早年8大道店舖空置，如今已成繁榮華埠，並擴展至波羅園和貝瑞吉；他也提醒新移民仍需提升英語與職業技能，以因應生活壓力。

布碌崙 布魯克林 8大道

上一則

紐約市府圓桌會 聚焦糧食券重領與白卡新規
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙華協會8大道老人中心 33周年慶

布碌崙華協會8大道老人中心 33周年慶
華策會金秋晚宴 4傑出人物表彰

華策會金秋晚宴 4傑出人物表彰
華康會周年慶典 表揚社區傑出人士

華康會周年慶典 表揚社區傑出人士
華康會10/15周年慶典 表彰社區傑出人士

華康會10/15周年慶典 表彰社區傑出人士

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注

2026-10-20 15:46
圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

2026-10-23 15:06
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷