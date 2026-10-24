布碌崙8大道設布魯克林唐人街路牌 表彰華人社區40多年貢獻

市議會議長梅寧(Julie Menin)當天亦出席儀式，並頒發支票和表彰予布碌崙華人協會。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙8大道舉行街道共同命名儀式，增設「布魯克林唐人街」路牌，表彰華人社區40多年來對當地發展、治安與經濟的貢獻。

布碌崙 (布魯克林 )華社8大道 23日下午舉行街道共同命名儀式，表彰布碌崙的華埠，並肯定華人社區40多年來對布碌崙及紐約市的貢獻。儀式由市議員莊文怡(Susan Zhuang)推動，在60街與8大道四條街的交口，皆加上「布魯克林唐人街」的路牌。數百人共襄盛舉，眾多民意代表出席祝賀。

當日活動以鑼鼓表演揭開序幕，並有舞獅及傳統「採青」儀式，隨後由民選官員致詞，向布碌崙華人協會(BCA)麥保羅頒發褒揚狀、向協會頒發一張150萬元的支票，最後舉行路牌揭幕。

莊文怡表示，布碌崙8大道是她選區內非常特別的地方，但40年前，這裡並不是人們嚮往之地，店面空置、公寓無人居住，「多虧無數社區成員和組織的努力，我們才有今天這個充滿活力、天天都在成長的社區。街上人潮不斷，餐廳生意興旺，治安也改善了。我們今天以街道共同命名，向這段轉變致敬。」

麥保羅表示，今天的儀式是肯定華人過去40年的貢獻。他回憶，1983年初到8大道時，九成以上商店空置；1986年當地華人商店僅8至10家。由於往返曼哈頓華埠便利、租金低廉，大批新移民遷入，如今華人社區已擴展至波羅園(Borough Park)及貝瑞吉(Bay Ridge)，他估計人口可能達20萬，但他也指出，「社區的成功不屬於某一個籍貫或群體，而是所有華人共同努力的成果。」他提醒，不少新移民仍擠住狹小房間或須赴外州工作，鼓勵新移民加強英語與職業技能。

市議會議長梅寧(Julie Menin)當天亦出席儀式、州參議員薩頓(Sam Sutton)、47選區領袖暨州眾議員寇頓(William Colton)幕僚賀立寧、49選區領袖謝曉瓊、高應達、州眾議會第47選區領導人唐鳳巧、而華社組織代表如美國亞裔社團聯合總會(亞總會)會長陳善莊、繁榮布碌崙協會會長黃啓旺、海灣大道商會會長李志波、8大道商會會長Tony Chao、布碌崙華聯會會長鄧銘賢、「分享愛」（Sharing Heart）的創辦人趙奕荷、紐約親子互助會、亞裔社區中心(ACC)創始人林寶珍、華策會布碌崙分會梅兆波等人皆參與。

布碌崙(布魯克林)華社8大道23日下午舉行街道共同命名儀式。(記者馬璿／攝影)

8大道60街四個路口的交口接掛上「布魯克林唐人街」的街道牌。(記者馬璿／攝影)