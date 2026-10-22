日照中心規模大、會員多 或是主要調查目標

來自多個機構的執法人員近期突擊位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」，與調查白卡欺詐有關。(讀者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦與紐約州執法部門聯手突擊檢查多家成人日照中心，疑似重點鎖定大型機構及簽到、資格等違規問題，業者擔心政策將進一步收緊。

聯邦和紐約州市三級執法部門20日聯合行動，對位於皇后區 、布碌崙 (布魯克林)和史泰登島 的數十家成人日照中心進行大規模的突擊檢查，並搜走許多文件。最新消息指，除已知8大道「嘉樂老人日間活動中心」和漢密爾頓堡的「溫馨之家成人活動中心」遭突擊檢查外，布碌崙其他華社實際還有更多成人日間照護中心遭調查，特別是規模頗大、會員較多的中心。

班森賀華社一個有一定規模的成人日間護中心20日也遭到了執法人員的檢查，該中心21日照常開門，許多長者在裡面活動和社交。據該中心工作人員楊小姐介紹，當多個部門的執法人員突然來到該中心時，令她感到莫名的害怕，但執法人員在該中心巡視了一圈後，查看了一下簽名冊，就離開了。

楊小姐強調，執法人員沒有從該中心拿走任何物品，並說該中心合規經營，每天都非常熱鬧，長者在這裡很愉快，即使接受檢查也沒有什麼可擔心的。

據了解，20日遭檢查的大多是一些規模較大的成人日照中心，比如註冊會員達數百名的中心。班森賀一家只有60多名註冊會員的成人日照中心就沒有被突擊檢查。該中心的工作人員蔡小姐介紹，他們那裡規模小，每天來來往往的人基本都認識。

蔡小姐認為，執法部門關注的焦點是冒領服務費的現象，因此他們特別在意檢查會員是否符合資格，註冊會員是否到中心活動，以及簽名冊上的簽名是否偽造等問題。

政府部門對法拉盛成人日照中心違規現象的曝光以及這次對幾個大區成人日照中心的突擊檢查也引起了從業者的擔心。楊小姐認為，就目前的情況看，收緊對白卡成人日照中心的管理幾乎勢在必行，紐約州甚至還有可能取消整個社交成人照護計畫，這對從業者來說將是巨大的打擊。

楊小姐認為，對於華裔社區的許多長者而言，他們大多獨居，也不通英語，社交圈非常狹小。成人日照中心為他們提供了一個活躍的社交圈，豐富他們的晚年生活。如果取消社交成人照護計畫，受到衝擊最大的將是這些長者。

「嘉樂老人日間活動中心」是20日聯邦和州府多個機構打擊白卡詐欺行動的目標之一。(記者胡聲橋╱攝影)