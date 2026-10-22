日照中心使用大量納稅人資金 民代、社區領袖支持查違規

法拉盛街頭成人日間照護中心林立。市府名冊顯示，當地三個主要郵遞區號內的登記中心由2020年的52間增至2025年的74間，五年間增幅約42%。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦政府突查法拉盛成人日照中心，民代與社區領袖普遍支持整頓；同時資料顯示當地業者7年白卡付款龐大，相關調查仍在進行。

聯邦政府20日在全市展開成人日間照護中心查核，並走訪法拉盛 的多家華人日照中心。當地民選官員和社區領袖均表示，成人日照中心為快速增長的長者社群提供服務和資源，同時也使用大量納稅人的資金，因此必須遵守相關規定，也支持政府採取取締措施，杜絕亂象。

「只要有跡象顯示規定可能遭到違反，就必須展開調查，並確保有人為此負責」，州參議員劉醇逸 在得知突擊事件後說道。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得則表示，人口老齡化是整個社會面臨的問題，華人家庭重視孝道，不少人將父母接來美國奉養，長者照護需求也隨之增加。

他指出，成人日間照護制度的原意，是讓長者在社區中獲得照顧，並減輕療養院體系的財政壓力。然而，這個原本因應老齡化需求而發展的行業，在業者惡性競爭下衍生違法亂象。

「所有陋規並非從華人開始」，杜彼得說，「我們支持政府即時採取止血的取締措施，也希望這個行業能回到原本該有的面貌。」

本報分析美國衛生及公共服務部今年2月公布的白卡付款資料發現，11354、11355及11358三個郵遞區號內共有70個成人日照業者編號，在2018年至2024年間出現付款紀錄，七年合計約7億8755萬元。

年度付款由2018年的3944萬元增至2023年的1億8218萬元，五年間增至約4.6倍。2024年目前列出約1億8938萬元，但因申報及付款處理存在時間差，該年度資料仍不完整。

此次收到警告信的Evergreen Adult Day Care，在2018年至2024年間取得約3142萬元白卡付款，在法拉盛70個有付款紀錄的業者編號中排名第四、紅太陽成人活動中心(Kent Senior Care)同期取得約826萬元，排名第43。

上述款項是Medicaid根據業者申報服務支付的費用，並非政府直接發放的補助，也不等於業者利潤。付款金額可能受到服務人數、營運時間及給付標準影響，金額較高本身不能證明涉及詐欺。

聯邦及州府調查目前仍在進行。當局是否會暫停相關業者申報資格、追回款項或採取進一步法律行動，尚未公布。