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拍1次罰1次… 紐約闖紅燈攝影機增至600路口 違規罰50元

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約市闖紅燈攝影機已擴大至五區600個路口，為原先150處的四倍。(記者顏潔恩╱...
紐約市闖紅燈攝影機已擴大至五區600個路口，為原先150處的四倍。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市把闖紅燈攝影機擴增到600個路口後，市府稱違規與事故明顯下降，並維持每張50元、車主負責的自動執法制度。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市交通局長弗林(Mike Flynn)21日宣布，全市闖紅燈攝影機已擴大至五區600個路口，達州法授權上限，為原先150處的四倍。市府表示，設有攝影機的路口，闖紅燈行為已減少逾80%，盼藉擴大自動執法，降低路口交通意外及傷亡。

有裝攝影機 違規少80%

據紐約市統計，裝設攝影機的路口車禍發生率明顯下降。（本報資料照，記者李若筠╱攝影...
據紐約市統計，裝設攝影機的路口車禍發生率明顯下降。（本報資料照，記者李若筠╱攝影）

依市府311網站說明，攝影機拍到闖紅燈後，車輛登記車主通常會在違規後30天內收到郵寄通知，每張罰單50元，不扣駕照點數。即使當時由他人駕駛，車主仍須負責；收到通知後，可依通知上的網址查看照片及影片，並按指示繳款或提出申訴。

市財政局指出，紅燈亮起後，感應器偵測到車輛越過行人穿越道線，便會啟動攝影機。交通局須審核影像、確認車牌及違規情形後，再向車主寄發通知，同一天在不同地點被拍到闖紅燈，各張罰單均可成立，並非一天只罰一次。

此次擴建源自州議會2024年通過的授權，將紐約市可設闖紅燈攝影機的路口上限，由150處提高至600處。交通局今年初啟動新增路口執法時，曾訂下年底前完成擴建的目標，如今已全數啟用。交通局表示設置地點依各路口過往車輛側撞紀錄，以及闖紅燈造成的傷亡等條件決定。

交通局數據顯示，2023年至2025年間，全市發生於路口的致命車禍，有22%涉及闖紅燈。在設有攝影機的路口，除闖紅燈行為減少逾八成外，車輛側撞事故減少65%，追撞事故減少49%。市府另指出，自攝影機設置以來，側撞造成的受傷人數下降70%，追撞受傷人數則下降近60%。

39%罰單是紐約以外車輛

市府並以重複違規比率說明執法對駕駛行為的影響，2025年遭攝影機開單的車輛中，95%僅收到一至兩張罰單，一年收到五張以上者不到0.7%；約39%的闖紅燈攝影機罰單，開給登記於紐約市以外的車輛。

州參議員劉醇逸(John Liu)表示，數據顯示攝影機可大幅減少闖紅燈，應持續擴大計畫，回應受交通事故影響家庭的訴求。交通倡議組織Transportation Alternatives則指出，全市仍有逾1萬個設有交通號誌的路口未設闖紅燈攝影機，呼籲州議會在2027年會期重新授權並擴大計畫，讓更多路口納入保障。

紐約市闖紅燈攝影機已擴大至600個路口，圖為華埠路口照。(記者范航瑜╱攝影)
紐約市闖紅燈攝影機已擴大至600個路口，圖為華埠路口照。(記者范航瑜╱攝影)

精華 FAQ

  • 市府宣布已把全市闖紅燈攝影機擴大到五區600個路口，剛好達到州法授權上限，規模是原先150處的4倍，並已全數啟用。

  • 車主通常會在違規後30天內收到郵寄通知，每張罰單50元且不扣駕照點數，即使不是車主本人駕駛也由車主負責，可上網看照片影片後繳款或申訴。

  • 市府數據顯示，裝設攝影機的路口闖紅燈行為減少逾80%，側撞事故減少65%、追撞事故減少49%，相關受傷人數也明顯下降。

紐約市 曼達尼

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