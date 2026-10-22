交通團體籲IBX全自動化：班次更密成本更低

紐約州府與大都會運輸署近日公開「跨區快線」(IBX)位於南布碌崙站點的模擬設計圖。(取自MTA)

AI摘要 文章摘要整理： 有效交通聯盟建議MTA將IBX直接設計成全自動化輕型地鐵，藉此因應運量成長、提高班次密度並避免未來再花大錢改建。

有效交通聯盟(Effective Transit Alliance，ETA)21日發布報告，呼籲大都會 運輸署(MTA )將造價55億元的跨區快線(Interborough Express，IBX)從一開始就設計為全自動化的「自動化輕型地鐵 」(ALM)，而非輕軌。報告指出，IBX每日預估運量自2022年以來已增加82%至16萬人次，自動化可用較低成本提供更密集班次，避免日後耗資改建，同時也建議加裝月台門以保障乘客安全。

MTA計畫人員雖傾向自動化，但最終決定權在MTA理事會，而運輸工人工會長期反對擴大自動化，州議會今年也通過限制單人操作列車的法案，正待州長霍楚(Kathy Hochul)決定，都可能成為計畫變數。

IBX計畫利用布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)至皇后區傑克森高地(Jackson Heights)間現有的貨運鐵道，興建一條設有18站的新路線，全程車程30分鐘，可轉乘17條地鐵線。

ETA指出，IBX每日預估運量較2022年可行性研究時的8萬7000人次大增，從一開始就採自動化，才能因應持續成長的運量。ETA執行主任羅倫佐(Blair Lorenzo)表示，班次密集是帶動運量的關鍵，對許多乘客需要轉乘的IBX而言尤其如此，「自動化能以低成本在全天任何時段提供密集班次」。

報告指出，自動化已成為新建地鐵路線的全球標準，去年全球73%的新路線為全自動化，紐約的甘迺迪機場捷運(JFK AirTrain)也已全自動運行。由於班次密集，自動化系統可採較短的列車與月台，降低興建成本又不犧牲運量，且無須配置司機與列車長，也能以較低成本增加離峰班次。ETA也建議IBX加裝月台門，防止乘客跳軌、跌落或被推落軌道，並改用高地板輕型地鐵列車。