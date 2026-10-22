5分鐘劫2女項鏈 布碌崙搶匪遭通緝
布碌崙10月10日接連發生2起街頭搶項鍊案，一名騎輕便摩托車男子在5分鐘內劫走2名女子首飾後逃逸，警方已公開照片追緝。
AI摘要
文章摘要整理：
布碌崙10月10日接連發生2起街頭搶項鍊案，一名騎輕便摩托車男子在5分鐘內劫走2名女子首飾後逃逸，警方已公開照片追緝。
布碌崙近日出現一名騎乘輕便摩托的男性劫匪，光天化日之下，這名劫匪五分鐘之內在街道上強搶了兩名女子的項鍊。警方公布了這名嫌犯的照片，希望知情者和目擊者及時向警方提供線索，以便早日將其捉拿歸案。
這兩起重大搶劫案都發生在10月10日，第一起案件發生在市警83分局的轄區內。下午大約4時55分，在哈爾西街(Halsey Street)1155號門前，一名騎著輕便摩托車的身分不明男子接近一名17歲女性受害者。這名男子強行從受害者脖子上取下項鍊，然後沿著哈爾西街向東逃離現場，去向不明，案件中無人受傷。
10日下午5時左右，第二起案件發生在巴貝街(Barbey Street)交阿靈頓大道(Arlington Avenue)附近，屬於市警75分局的轄區。當時，這名騎著輕便摩托車的男性劫匪接近一名25歲女性受害者後，這名男子強行從受害者脖子上扯下項鍊，然後沿著巴貝街向北逃離現場，去向不明。
根據警方的照片，這名男嫌犯身穿一身白色運動衫和米色長褲，運動衫背後有黑色花紋，腳上穿著一雙黑色運動鞋，頭上戴著摩托車頭盔，臉上戴著藍色大口罩和護目鏡。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
10月10日，嫌犯騎輕便摩托車在布碌崙街頭先後接近2名女性，5分鐘內分別強扯或取下她們脖子上的項鍊，得手後迅速沿原路或附近街道逃離。 第1起約在下午4時55分，發生於哈爾西街1155號門前，屬市警83分局轄區；第2起約在下午5時，發生於巴貝街交阿靈頓大道附近，屬市警75分局轄區。 警方指嫌犯穿白色運動衫、米色長褲、黑色運動鞋，戴摩托車頭盔、藍色口罩與護目鏡。民眾可撥打(800)577-TIPS、上網或以手機、X平台及CS-NYC匿名提供線索。
精華 FAQ
10月10日，嫌犯騎輕便摩托車在布碌崙街頭先後接近2名女性，5分鐘內分別強扯或取下她們脖子上的項鍊，得手後迅速沿原路或附近街道逃離。
第1起約在下午4時55分，發生於哈爾西街1155號門前，屬市警83分局轄區；第2起約在下午5時，發生於巴貝街交阿靈頓大道附近，屬市警75分局轄區。
警方指嫌犯穿白色運動衫、米色長褲、黑色運動鞋，戴摩托車頭盔、藍色口罩與護目鏡。民眾可撥打(800)577-TIPS、上網或以手機、X平台及CS-NYC匿名提供線索。
上一則
交通團體籲IBX全自動化：班次更密成本更低
下一則