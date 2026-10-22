我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

5分鐘劫2女項鏈 布碌崙搶匪遭通緝

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙近日出現一名騎乘輕便摩托的男性劫匪，在五分鐘之內在街道上強搶了兩名女子的項...
布碌崙近日出現一名騎乘輕便摩托的男性劫匪，在五分鐘之內在街道上強搶了兩名女子的項鍊。(警方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙10月10日接連發生2起街頭搶項鍊案，一名騎輕便摩托車男子在5分鐘內劫走2名女子首飾後逃逸，警方已公開照片追緝。

布碌崙近日出現一名騎乘輕便摩托的男性劫匪，光天化日之下，這名劫匪五分鐘之內在街道上強搶了兩名女子的項鍊。警方公布了這名嫌犯的照片，希望知情者和目擊者及時向警方提供線索，以便早日將其捉拿歸案。

這兩起重大搶劫案都發生在10月10日，第一起案件發生在市警83分局的轄區內。下午大約4時55分，在哈爾西街(Halsey Street)1155號門前，一名騎著輕便摩托車的身分不明男子接近一名17歲女性受害者。這名男子強行從受害者脖子上取下項鍊，然後沿著哈爾西街向東逃離現場，去向不明，案件中無人受傷。

10日下午5時左右，第二起案件發生在巴貝街(Barbey Street)交阿靈頓大道(Arlington Avenue)附近，屬於市警75分局的轄區。當時，這名騎著輕便摩托車的男性劫匪接近一名25歲女性受害者後，這名男子強行從受害者脖子上扯下項鍊，然後沿著巴貝街向北逃離現場，去向不明。

根據警方的照片，這名男嫌犯身穿一身白色運動衫和米色長褲，運動衫背後有黑色花紋，腳上穿著一雙黑色運動鞋，頭上戴著摩托車頭盔，臉上戴著藍色大口罩和護目鏡。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

一名男子日前在布碌崙於短短五分鐘內搶劫兩名女子，遭警方通緝。(警方提供)
一名男子日前在布碌崙於短短五分鐘內搶劫兩名女子，遭警方通緝。(警方提供)

警方通緝布碌崙5分鐘內搶兩名女子項鏈的男劫匪。(警方提供)
警方通緝布碌崙5分鐘內搶兩名女子項鏈的男劫匪。(警方提供)

精華 FAQ

  • 10月10日，嫌犯騎輕便摩托車在布碌崙街頭先後接近2名女性，5分鐘內分別強扯或取下她們脖子上的項鍊，得手後迅速沿原路或附近街道逃離。

  • 第1起約在下午4時55分，發生於哈爾西街1155號門前，屬市警83分局轄區；第2起約在下午5時，發生於巴貝街交阿靈頓大道附近，屬市警75分局轄區。

  • 警方指嫌犯穿白色運動衫、米色長褲、黑色運動鞋，戴摩托車頭盔、藍色口罩與護目鏡。民眾可撥打(800)577-TIPS、上網或以手機、X平台及CS-NYC匿名提供線索。

布碌崙

上一則

交通團體籲IBX全自動化：班次更密成本更低

下一則

華為案續審 思科法務憶與任正非會議 「他的回應太驚人」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

班森賀華商聚集區 男遭槍擊受傷

班森賀華商聚集區 男遭槍擊受傷
紐約機車搶劫猖獗 嫌犯全市連犯7案、警發布通緝

紐約機車搶劫猖獗 嫌犯全市連犯7案、警發布通緝
布碌崙D線地鐵爭執釀血 31歲男遭毆後手臂被割傷

布碌崙D線地鐵爭執釀血 31歲男遭毆後手臂被割傷
華埠連發深夜搶劫 2嫌恐嚇路人奪財

華埠連發深夜搶劫 2嫌恐嚇路人奪財

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注

2026-10-20 15:46
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答