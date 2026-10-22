華為案續審 思科法務憶與任正非會議 「他的回應太驚人」

美國司法部控告華為一案21日於布碌崙東區聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 華為案續審，檢方指控其借星通隱瞞伊朗交易並經美國銀行清算；同時思科前法務作證稱華為疑抄襲產品，法官則准許伊朗證人閉門作證。

美國司法部控告華為 (Huawei)一案21日於布碌崙 (布魯克林)聯邦法院繼續開庭，除傳喚證人說明華為關聯公司星通(Skycom)與伊朗客戶的交易外，思科(Cisco)前法務主管錢德勒(Mark Chandler)也出庭指稱，思科在2002年發現華為路由器與思科產品大量重疊，連程式碼中的錯誤都一模一樣，而他親赴中國深圳與華為創辦人任正非 會面時，對方「驚人的回應」讓他事隔20多年仍印象深刻。此外，由於本案涉及伊朗政府，法官唐納利(Ann M. Donnelly)當天也說明為何准許三名伊朗籍證人閉門作證。

檢方指控華為向銀行隱瞞與星通的關係，讓銀行誤以為星通的伊朗業務與華為無關。由於外國銀行處理美元款項時，須委託美國境內的通匯銀行代為清算，導致即使交易雙方都在海外，美元仍會流經美國金融體系。

檢方21日以銀行紀錄說明，星通收到客戶款項後，往往很快就轉給華為，而且每一筆都經過紐約的銀行。檢方認為，華為因此使美國銀行在不知情下，處理了違反美國對伊朗制裁的交易。

根據檢方整理的圖表，2012年至2014年間，星通經美國通匯銀行匯給華為集團的款項約9590萬元，同期華為匯給星通的只有500萬元。以其中一筆為例，2014年伊朗移動通信公司(MCCI)付給星通約1177萬元，星通幾天後就把幾乎同樣的金額轉給華為，華為再將其中500萬元匯給美國子公司未來威(Futurewei)。這筆錢每一次轉手，都經由紐約的摩根大通或花旗銀行(Citibank)。

檢方呈現的收據中顯示，星通開給伊朗客戶的發票以美元標示，卻要求對方以伊朗里亞爾付款，合約也是如此。證人說明，他追蹤資金時採用「後進先出」(LIFO)的方法，也就是假設最後存入帳戶的錢最先被匯出。

同日出庭的錢德勒，就他2000年起任職思科期間雙方的智慧財產爭議作證。檢方在本案指控華為長期竊取美國企業的商業機密。錢德勒表示，思科在2002年經過大量研究後，認定華為抄襲思科路由器。比對結果發現，雙方產品的裝置外型、使用手冊及操作介面「大量重疊」，連思科程式碼中原有的錯誤(bugs)，也出現在華為產品中。

錢德勒說，他在2002年12月與思科策略部門主管前往深圳，在香格里拉飯店的會議廳與華為代表會面，表達嚴重關切並要求修正，當時華為創辦人任正非也在場。據他描述，對方當時回應的大意是，「只要思科說明哪些是思科擁有的『顏色』，華為日後就會避開」，他表示這個回應令他吃驚，事隔20多年仍印象深刻。

華為律師交叉詰問時則出示證物，指華為在2003年6月提供了修訂版的使用手冊，並在會面後改寫指令列(command lines)。錢德勒表示，他雖不確定當時使用手冊是否已經在網路上公開，若華為方購買自家產品，即可閱讀思科方的手冊內容。他無法確定華為是否在會議後改寫說明畫面，但華為確實曾修訂手冊後予以回傳。

另外，唐納利21日公布書面意見，說明為何准許三名伊朗籍證人閉門作證，這三人將就華為及星通在伊朗的業務作證。法官認為，他們的證詞內容獨特，即使以化名作證也可能被認出，恐遭伊朗政府報復。法庭只在三人作證期間關閉，作證後將公布遮蔽板筆錄，此外也唐納利批准檢方一項動議，同意讓另一名證人同樣閉門作證。

檢方在庭上呈現的華為與星通之間的金流圖表。(檢方提供)