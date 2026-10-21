紐約森林小丘「蜘蛛人路」揭牌 鄰近蜘蛛人的家

紐約市近日在森林小丘舉行「蜘蛛人路」(Spider-Man Way)揭牌儀式，現場聚集數十名粉絲、社區居民及民選官員，不少人穿上蜘蛛人服裝。（石建鵬提供）

漫威 超級英雄「蜘蛛人」(Spider-Man)在皇后區 有了以自己命名的街道，紐約市 近期在森林小丘(Forest Hills)舉行「蜘蛛人路」(Spider-Man Way)揭牌儀式，在Ingram街與Ascan大道交叉口增設紀念路牌。數十名粉絲、社區居民及民選官員到場，不少孩子還穿上蜘蛛人服裝，一同慶祝。

「Spider-Man Way」粉絲趕來打卡

一名戴著蜘蛛人面具的粉絲，在森林小丘新設的「Spider-Man Way」紀念路牌下擺出蜘蛛人招牌手勢。（記者許振輝／攝影）

這處路口距離Ingram街20號僅幾步之遙，正是漫威漫畫中蜘蛛人真實身分彼得帕克(Peter Parker)與梅嬸(Aunt May)居住的地址。蜘蛛人由史丹李(Stan Lee)與史蒂夫迪特科(Steve Ditko)於1962年共同創造，故事背景設定在森林小丘，而Ingram街20號的具體門牌則於1989年的漫畫中出現。

這棟真實存在的紅磚住宅，多年來吸引世界各地的蜘蛛人粉絲前來拍照，如今附近又多了一塊以蜘蛛人命名的路牌。

此次街道命名由州眾議員柏格(Sam Berger)推動，市議員舒曼(Lynn Schulman)提出相關議案，並獲市議會通過。新設的「Spider-Man Way」屬於紀念性街名，原有Ingram街的名稱維持不變。

包括市議長朱曼寧(Julie Menin)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、國會眾議員孟昭文(Grace Meng)等人當日均出席揭牌儀式。漫威漫畫編輯尼克洛伊(Nick Lowe)也到場，談到蜘蛛人雖然在不同宇宙間穿梭，但森林小丘始終是他的家。

而漫畫中彼得帕克的住處，如今正由一名華裔屋主持有。本報9月曾專訪64歲、來自江蘇常州的石建鵬(Jack Shi)。他約三年前買下該屋時，並不知道這棟房子與蜘蛛人有關，直到搬入後，陸續有來自世界各地的粉絲上門拍照、寄信，才逐漸了解房子的特殊身分。

石建鵬在接受本報專訪時表示，他不介意遊客前來，只要人在家，經常主動替訪客拍照，有時還會邀請對方進屋坐坐。他認為蜘蛛人代表勇氣、善良與責任，也因此願意接待慕名而來的粉絲，「不能讓蜘蛛人的名聲受到不好的影響，我還是願意承受這個責任。」

隨著「蜘蛛人路」正式揭牌，這處原本就吸引各地粉絲造訪的住宅街角，如今又多了一個與蜘蛛人有關的新地標。