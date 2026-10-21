我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遵循5保養技巧：愛車輕鬆開逾20萬哩

NBA／尼克遭76人砸場 詹皇自認可以打更好

紐約森林小丘「蜘蛛人路」揭牌 鄰近蜘蛛人的家

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市近日在森林小丘舉行「蜘蛛人路」(Spider-Man Way)揭牌儀式，現...
紐約市近日在森林小丘舉行「蜘蛛人路」(Spider-Man Way)揭牌儀式，現場聚集數十名粉絲、社區居民及民選官員，不少人穿上蜘蛛人服裝。（石建鵬提供）

漫威超級英雄「蜘蛛人」(Spider-Man)在皇后區有了以自己命名的街道，紐約市近期在森林小丘(Forest Hills)舉行「蜘蛛人路」(Spider-Man Way)揭牌儀式，在Ingram街與Ascan大道交叉口增設紀念路牌。數十名粉絲、社區居民及民選官員到場，不少孩子還穿上蜘蛛人服裝，一同慶祝。

「Spider-Man Way」粉絲趕來打卡

一名戴著蜘蛛人面具的粉絲，在森林小丘新設的「Spider-Man Way」紀念路...
一名戴著蜘蛛人面具的粉絲，在森林小丘新設的「Spider-Man Way」紀念路牌下擺出蜘蛛人招牌手勢。（記者許振輝／攝影）

這處路口距離Ingram街20號僅幾步之遙，正是漫威漫畫中蜘蛛人真實身分彼得帕克(Peter Parker)與梅嬸(Aunt May)居住的地址。蜘蛛人由史丹李(Stan Lee)與史蒂夫迪特科(Steve Ditko)於1962年共同創造，故事背景設定在森林小丘，而Ingram街20號的具體門牌則於1989年的漫畫中出現。

這棟真實存在的紅磚住宅，多年來吸引世界各地的蜘蛛人粉絲前來拍照，如今附近又多了一塊以蜘蛛人命名的路牌。

此次街道命名由州眾議員柏格(Sam Berger)推動，市議員舒曼(Lynn Schulman)提出相關議案，並獲市議會通過。新設的「Spider-Man Way」屬於紀念性街名，原有Ingram街的名稱維持不變。

包括市議長朱曼寧(Julie Menin)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、國會眾議員孟昭文(Grace Meng)等人當日均出席揭牌儀式。漫威漫畫編輯尼克洛伊(Nick Lowe)也到場，談到蜘蛛人雖然在不同宇宙間穿梭，但森林小丘始終是他的家。

而漫畫中彼得帕克的住處，如今正由一名華裔屋主持有。本報9月曾專訪64歲、來自江蘇常州的石建鵬(Jack Shi)。他約三年前買下該屋時，並不知道這棟房子與蜘蛛人有關，直到搬入後，陸續有來自世界各地的粉絲上門拍照、寄信，才逐漸了解房子的特殊身分。

石建鵬在接受本報專訪時表示，他不介意遊客前來，只要人在家，經常主動替訪客拍照，有時還會邀請對方進屋坐坐。他認為蜘蛛人代表勇氣、善良與責任，也因此願意接待慕名而來的粉絲，「不能讓蜘蛛人的名聲受到不好的影響，我還是願意承受這個責任。」

隨著「蜘蛛人路」正式揭牌，這處原本就吸引各地粉絲造訪的住宅街角，如今又多了一個與蜘蛛人有關的新地標。

精華 FAQ

  • 新設的「Spider-Man Way」位於皇后區森林小丘的Ingram街與Ascan大道交叉口，屬於紀念性街名，原本的Ingram街名稱仍然保留不變。

  • 因為路口距離漫畫中彼得帕克與梅嬸居住的Ingram街20號只幾步之遙，而這個地址自1989年起出現在漫畫裡，成為粉絲朝聖的重要地點。

  • 現任屋主石建鵬表示不介意遊客拍照，只要人在家還常主動幫忙合影，甚至邀請訪客進屋坐坐，認為蜘蛛人象徵勇氣、善良與責任。

皇后區 漫威 紐約市

上一則

假冒中領館來電稱護照有問題 紐約台女機智識破 霸氣嗆退
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「蜘蛛人」陶比麥奎爾離婚沒滿月 現身前妻婚禮「證婚」

「蜘蛛人」陶比麥奎爾離婚沒滿月 現身前妻婚禮「證婚」
前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀
萬聖節採購潮升溫 蜘蛛人華府最熱賣

萬聖節採購潮升溫 蜘蛛人華府最熱賣

泥面人太悲情 靠電玩自虐紓壓 自爆健身房巧遇蜘蛛人

泥面人太悲情 靠電玩自虐紓壓 自爆健身房巧遇蜘蛛人

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

2026-10-20 15:46
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
警方公布的槍擊案嫌犯監視器畫面。（紐約市警局提供）

曼哈頓中城地鐵爆槍擊 男子胸部中彈亡 嫌犯蒙面逃逸

2026-10-17 16:38

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到