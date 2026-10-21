我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遵循5保養技巧：愛車輕鬆開逾20萬哩

NBA／尼克遭76人砸場 詹皇自認可以打更好

假冒中領館來電稱護照有問題 紐約台女機智識破 霸氣嗆退

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約近日再出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙電話，台灣人李女士日前連續兩天接到自稱...
紐約近日再出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙電話，台灣人李女士日前連續兩天接到自稱領館人員來電。圖為示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約李女士連兩天接到假冒中國駐紐約總領館的詐騙電話，靠機智追問與反制識破騙局；中領館與台北辦事處也再度提醒民眾提高警覺。

紐約近日再出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙電話，台灣人李女士日前連續兩天接到自稱領館人員來電，稱她的護照「在中國有問題」、要求她親赴領館，所幸她識破騙局。

兩名來電者雖然最後都被問到惱羞掛斷，但李女士在網路發文後，也有多名網友分享類似經驗，她希望能藉此提醒大眾提高警覺。

李女士表示，兩通電話話術幾乎相同，對方雖稱呼她「李女士」卻說不出全名，僅告知「我們打了好幾通電話給你都沒接，你可能以為是詐騙」，再謊稱她的護照有問題，要她前往中國領事館處理。

針對第一通由女子打來，李女士回應「我是台灣護照，關中國大使館什麼事」，對方便改口稱她的台灣護照「在我們中國這邊出現問題」；李女士持續追問，表示自己從沒去過中國，並準備向台灣辦事處查證，對方便掛斷。

隔天一名男子來電，李女士改稱自己持日本護照，並說「我請了半天假特別過來，我人就在這裡」，要對方出來見面。對方被追問細節時含糊其辭，還反罵她一直打斷他說話，雙方互嗆後再度掛斷。李女士事後分析，詐騙集團給的地址多半是假的，可能宣稱是「專門處理這類案件的分部門」，因此一聽到她已在領館就亂了陣腳。

曾在領務單位打工的李女士指出，領務單位若需補件，一般以電子郵件通知，只有特殊情況才會致電，「最近只要有自稱中國大使館打來的電話，一律都是詐騙」。

中國駐紐約總領館曾發布聲明指出，不法分子會將來電號碼偽裝成總領館電話；總領館不會以電話通知當事人領取文件、包裹或處理國內案件，也不會索取帳戶資訊或要求回撥，接到可疑電話應先掛斷，再撥打總領館電話(212-695-3125)查證，不幸受騙應及時向當地警方報案。

駐紐約台北經濟文化辦事處也曾發布公告，民眾申辦領務文件若需補件或補繳費，辦事處會以電郵或電話通知，但不會要求依電話指示匯款，也不會在電話中詢問護照號碼、身分證字號等個資，辦事處僅接受現場繳納現金或郵寄個人匯票(money order)。民眾接到可疑電話應先掛斷，再聯繫領務諮詢專線(212-486-0088)或電郵[email protected]查證，以免財物損失或個資外洩。

紐約近日出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙電話。圖為紐約市街景。(取自谷歌街景圖)
紐約近日出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙電話。圖為紐約市街景。(取自谷歌街景圖)

精華 FAQ

  • 對方雖自稱領館人員，卻說不出她的全名，只反覆稱護照在中國有問題，還要求她親赴領館。她一追問細節，對方就含糊其辭並掛斷，讓她確認是詐騙。

  • 她改稱自己持日本護照，並說人已在領館、請了半天假特地前來，要對方出來見面。當對方被追問更多細節時答不清楚，最後雙方互嗆後掛斷。

  • 中國駐紐約總領館表示不會用電話通知領文件、包裹或處理國內案件，也不會索取帳戶資訊；台北辦事處則提醒不要依電話指示匯款，接到可疑電話先掛斷再查證。

護照 中領館 詐騙

上一則

紐約百家成人日托涉詐欺 霍楚考慮取消福利

下一則

紐約森林小丘「蜘蛛人路」揭牌 鄰近蜘蛛人的家
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕
成都獨居女與騙徒通話8小時 民警上門1動作保住500萬元

成都獨居女與騙徒通話8小時 民警上門1動作保住500萬元
持旅遊簽證 華男做「安全快遞員」涉詐騙百萬元

持旅遊簽證 華男做「安全快遞員」涉詐騙百萬元
2中國男赴泰旅遊 傳照片後失聯 泰警針對案例發聲了

2中國男赴泰旅遊 傳照片後失聯 泰警針對案例發聲了

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

2026-10-20 15:46
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
警方公布的槍擊案嫌犯監視器畫面。（紐約市警局提供）

曼哈頓中城地鐵爆槍擊 男子胸部中彈亡 嫌犯蒙面逃逸

2026-10-17 16:38

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到