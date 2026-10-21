假冒中領館來電稱護照有問題 紐約台女機智識破 霸氣嗆退

紐約近日再出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙電話，台灣人李女士日前連續兩天接到自稱領館人員來電。圖為示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約李女士連兩天接到假冒中國駐紐約總領館的詐騙電話，靠機智追問與反制識破騙局；中領館與台北辦事處也再度提醒民眾提高警覺。

紐約近日再出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙 電話，台灣人李女士日前連續兩天接到自稱領館人員來電，稱她的護照 「在中國有問題」、要求她親赴領館，所幸她識破騙局。

兩名來電者雖然最後都被問到惱羞掛斷，但李女士在網路發文後，也有多名網友分享類似經驗，她希望能藉此提醒大眾提高警覺。

李女士表示，兩通電話話術幾乎相同，對方雖稱呼她「李女士」卻說不出全名，僅告知「我們打了好幾通電話給你都沒接，你可能以為是詐騙」，再謊稱她的護照有問題，要她前往中國領事館處理。

針對第一通由女子打來，李女士回應「我是台灣護照，關中國大使館什麼事」，對方便改口稱她的台灣護照「在我們中國這邊出現問題」；李女士持續追問，表示自己從沒去過中國，並準備向台灣辦事處查證，對方便掛斷。

隔天一名男子來電，李女士改稱自己持日本護照，並說「我請了半天假特別過來，我人就在這裡」，要對方出來見面。對方被追問細節時含糊其辭，還反罵她一直打斷他說話，雙方互嗆後再度掛斷。李女士事後分析，詐騙集團給的地址多半是假的，可能宣稱是「專門處理這類案件的分部門」，因此一聽到她已在領館就亂了陣腳。

曾在領務單位打工的李女士指出，領務單位若需補件，一般以電子郵件通知，只有特殊情況才會致電，「最近只要有自稱中國大使館打來的電話，一律都是詐騙」。

中國駐紐約總領館曾發布聲明指出，不法分子會將來電號碼偽裝成總領館電話；總領館不會以電話通知當事人領取文件、包裹或處理國內案件，也不會索取帳戶資訊或要求回撥，接到可疑電話應先掛斷，再撥打總領館電話(212-695-3125)查證，不幸受騙應及時向當地警方報案。

駐紐約台北經濟文化辦事處也曾發布公告，民眾申辦領務文件若需補件或補繳費，辦事處會以電郵或電話通知，但不會要求依電話指示匯款，也不會在電話中詢問護照號碼、身分證字號等個資，辦事處僅接受現場繳納現金或郵寄個人匯票(money order)。民眾接到可疑電話應先掛斷，再聯繫領務諮詢專線(212-486-0088)或電郵[email protected]查證，以免財物損失或個資外洩。

紐約近日出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙電話。圖為紐約市街景。(取自谷歌街景圖)