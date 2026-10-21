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紐約百家成人日托涉詐欺 霍楚考慮取消福利

記者劉梓祁╱紐約報導
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州長霍楚20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為...
州長霍楚20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州針對社交型成人日間照護計畫爆出大規模疑涉詐欺，霍楚要求強化監管並評估逐步取消福利，將參與者轉介至其他服務。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊社交型成人日間照護計畫(SADC)中的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家涉嫌違規或從事非法活動的業者。霍楚要求州衛生廳全面檢討計畫，除加強監管外，也須考慮逐步取消這項福利，將參與者轉介至其他服務，於12月31日前提出建議。

此次行動涉及州衛生廳、州白卡監察長辦公室(OMIG)、州檢察長白卡欺詐管制組，以及聯邦衛生部監察長辦公室、聯邦調查局(FBI)等十多個聯邦、州及地方單位。行動涵蓋皇后區、史泰登島及布碌崙(布魯克林)等地。州府表示，各部門已就複雜的醫療欺詐問題合作調查數月，但未公布受查業者名單，也未交代是否已進行逮捕。

成人日托為聯邦醫療補助管理式長期照護計畫(MLTC)下的非醫療性福利，在社區提供日間看護、膳食、社交活動及個人照護服務。全州目前有逾400個相關中心，服務約4萬5000名白卡會員，每年總成本估計超過5億元。

這類中心並非直接登記參與白卡的醫療服務提供者，而是透過MLTC提供服務。目前全州35個MLTC保險計畫負責直接監督相關業者，並承擔識別、調查及防止欺詐、浪費與濫用的責任。霍楚已要求州衛生廳及白卡監察長辦公室立即加強監管，要求保險計畫在付款前審核申報是否適當，並採取暫停付款等措施。

精華 FAQ

  • 州府指控相關業者涉嫌欺詐、浪費及濫用，且部分可能從事非法活動。調查由州與聯邦多個部門聯手進行，涉及逾100家業者。

  • 她要求全面檢討社交型成人日間照護計畫，除了加強監管，也要評估是否逐步取消這項福利，並在12月31日前提出具體建議。

  • 全州目前有逾400個相關中心，服務約4萬5000名白卡會員，年成本估計超過5億元，並由35個MLTC保險計畫直接監督與防弊。

霍楚 布碌崙 白卡

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