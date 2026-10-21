審案趨嚴 紐約市庇護批准率驟降至4.6%

美國移民法庭庇護批准率持續下滑中。圖為遭到拘留的庇護移民。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： AsylumTracker數據顯示，紐約與全美移民法庭庇護批准率持續下滑，律師指出審理趨嚴、法官異動與上訴增加，使申請者面臨更大變數。

美國移民 法庭庇護 批准率持續下滑。根據移民法庭數據分析平台AsylumTracker整理的聯邦司法部紀錄，紐約市 移民法庭2026財年至9月1日的庇護批准率僅4.6%，較2024財年的26%大幅下降；全美移民法庭同期批准率更降至3%。華人移民律師表示，近年庇護案件審理環境明顯趨嚴，除獲批難度增加，移民法官人事變動、政府上訴以及開庭日期臨時調整，也為申請者帶來更多不確定性。

AsylumTracker每月整理聯邦司法部移民審查執行辦公室(EOIR)公開的移民法庭紀錄，統計各法院及法官的庇護裁決結果。根據平台提供的數據，紐約市移民法庭2024財年庇護批准率為26%，2025財年降至15.4%，2026財年至9月1日進一步跌至4.6%，同期共有3萬2528件批准或拒絕庇護的裁決。

全美情況同樣如此。2021財年全國庇護批准率為34.8%，2022財年降至26.3%，2024財年為13.5%，2025財年進一步降至8%，2026財年至9月1日僅剩3%，同期統計的相關裁決達67萬2504件。

不過，該平台所稱的「批准率」，是以批准案件數除以批准與拒絕案件總數，並未包括撤回、終止或行政結案等其他程序結果，因此不代表全部庇護申請的最終獲批比率。

從申請人國籍來看，華人庇護申請者的歷史批准率，仍高於許多其他國籍。根據2020至2026財年的國籍分類資料，中國籍申請人在紐約市移民法庭共有1萬3810件獲准或遭拒的裁決，批准率為64.8%；紐約百老匯(Broadway)移民法庭為68.3%，瓦里克街五樓移民法庭(Varick 5th)移民法庭則為69.8%。

相較之下，紐約移移民法庭的批准率仍高於美國其他地區。同一時期，中國籍申請人在北洛杉磯移民法庭的批准率為23.6%，西洛杉磯為56.3%，加州聖塔安那(Santa Ana)為37.4%。

除法院差異外，不同移民法官的裁決紀錄也相當懸殊。AsylumTracker數據顯示，現列於紐約市移民法庭、具有至少100件相關裁決紀錄的法官，歷史庇護批准率介於0%至75.7%。這項統計涵蓋法官在不同法院任職期間的裁決，亦未排除案件國籍、個案事實及法律代理等因素的影響。

華人移民律師劉比華表示，從實務經驗觀察，目前，庇護申請的審理情況「比較複雜」，過去在紐約較容易獲得批准的案件，如今也可能面臨更嚴格的審查。他指出，宗教庇護案件過去相對常見，但現在即使以宗教迫害為理由，也難以保證獲得有利裁決。

劉比華並對近年移民法官大量遭解職表示擔憂。2025年12月，川普政府曾在紐約市解職多名移民法官，其中包括位於曼哈頓聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)的法官。他認為，經驗豐富的法官離開，以及法院內部的人事調整，令律師對案件審理走向更加難以掌握。

他也指出，如今，即使移民法官批准庇護，案件仍可能繼續面臨國土安全部(DHS)向移民上訴委員會(BIA)提出上訴。他擔憂，隨著移民政策和上訴審理機制變化，申請人即使在初審獲勝，也未必能立即確定案件結果。

除裁決結果外，開庭日期的臨時變動也為申請者帶來困擾。劉比華舉例，一名客戶原先排定於明年4月出庭，今年9月15日卻突然接獲通知，要求提前於10月5日出席移民法庭的初步程序庭(Master Calendar Hearing，俗稱「大庭」)。他表示，通知直接寄給當事人，而非其律師，既令案件準備時間受到壓縮，造成當事人及律師必須反覆調整安排，且倘若申請人未及時收到通知，或不清楚開庭日期已變更，可能錯過出庭時間，進而影響案件權益。

另一方面，儘管庇護批准率下降，劉比華表示，移民法庭仍有大量積壓案件，部分申請人的庭期已排至2028年下半年甚至年底。由於案件審理時間漫長，未來移民政策或聯邦政府的人事變動仍可能影響案件處理方式，但具體結果難以預測。

美國移民法庭庇護批准率持續下滑。2021財年全國庇護批准率為34.8%，2022財年降至26.3%，2024財年為13.5%，2025財年進一步降至8%，2026財年至9月1日僅剩3%。(AsylumTracker提供) 相較之下，紐約移移民法庭的批准率仍高於美國其他地區。同一時期，中國籍申請人在北洛杉磯移民法庭的批准率為23.6%，西洛杉磯為56.3%，加州聖塔安那(Santa Ana)為37.4%。(AsylumTracker提供)