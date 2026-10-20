紐約大都會公園賭場初步設計遭擱置 居民憂水患、迫遷

皇后區居民、亞裔維權及環保團體當日上午在市政廳前集會，警告賭場建案可能加重周邊水患、推高居民與小商家成本。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市暫緩審議大都會公園賭場綜合體初步設計，當地居民與團體則以水患、成本上升及迫遷疑慮，要求重新檢視環評與公眾參與。

紐約市公共設計委員會(PDC)20日擱置大都會 公園(Metropolitan Park)賭場綜合體的初步設計申請，未於當天作出批准決定。皇后區 居民、亞裔 維權及環保團體當日上午在市政廳前集會，警告建案可能加重周邊水患、推高居民與小商家成本，並批評過往聽證未充分納入移民及工薪家庭的聲音，要求補充環評及改善公眾參與程序。

該計畫由大都會隊老闆柯恩(Steve Cohen)與硬石國際集團(Hard Rock International)推動，去年12月已獲州博彩委員會批准賭牌。20日則是由市府審議賭場、酒店及零售娛樂綜合體的初步設計。此前有報導指出，賭場工程開工已延誤九個月，而隨著委員會20日擱置初步設計申請，開工時程恐進一步延後。

環保團體「法拉盛灣守護者」(Guardians of Flushing Bay)代表Cody Herman指出，建案所在地原為濕地，位處洪泛區；在極端降雨日益頻繁的情況下，市府應要求開發商說明雨水流向、排水與防洪措施，以及如何符合市府雨水管理規範，而非籠統的防災承諾。反建案集會的組織者Jack Hu則擔心，賭場與酒店將加重老舊排水系統負擔，使周邊道路與住宅地下室承受積水及污水倒灌風險。

除水患外，與會者也擔心，賭場帶來的投資與消費未必能讓周邊工薪家庭及小商家受益。亞美法律援助處(AALDEF)律師Annie Lo表示，居民向該機構反映，建案可能抽走社區財富、推高住房與經營成本，使原已承受迫遷壓力的移民社區更加脆弱。

民權中心(MinKwon Center for Community Action)青年組織者指出，她接觸的居民，從青少年到長者，都擔心賭博成癮、交通、生活成本上升及被迫搬離社區；「許多家庭既無力承受，也撐不過這種衝擊」。

Annie Lo表示，AALDEF與民權中心2025年在法拉盛投票站進行的亞裔選民出口調查顯示，83.5%的受訪者未能就賭場表達意見，或不知道有公眾參與程序。她另引述2024年調查指出，受訪皇后區亞裔選民約七成反對建賭場，法拉盛受訪者近半表示強烈反對。

反賭場行動也獲紐約市民主社會主義聯盟(DSA)成員到場聲援。據悉，該組織已通過決議，加入反對大都會公園及紐約市另外兩座賭場的行動。