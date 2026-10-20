打架傷勢變路損索賠 紐約市府控律所涉15宗涉虛假索償

紐約市府指控人身傷害律師樓Asher & Associates在過去十年間提出的15宗索償涉嫌作假，把打鬥、車禍等造成的傷勢歸咎於道路失修。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市府指控一家律所多年來將打鬥、車禍等傷勢包裝成道路缺陷索償，企圖詐取公帑，並首次以RICO法提告。

紐約市府本月初向曼哈頓聯邦法院提出民事訴訟，指控人身傷害律師樓Asher & Associates在過去十年間提出的15宗索償涉嫌作假，把打鬥、車禍等造成的傷勢歸咎於道路失修，企圖騙取公幣數百萬元。律師樓對此否認指控，稱市府曲解事實。

據報導，這些案件均聲稱傷者因人行道裂縫、路面坑洞等缺陷受傷；但市府指，醫療紀錄顯示，傷勢實際源於其他事件，與市府物業無關。

其中，57歲皇后區 居民馬歇爾(Dwight Marshall)於2020年索賠100萬元，稱在布碌崙 (布魯克林 )被人行道上不平的金屬板絆倒。市府則指，他曾向醫師表示，傷勢來自2018年感恩節遭人持鉛管襲擊。

訴狀指控，律師樓透過中間人，有時到急診室尋找索償依據薄弱的傷者，再以虛假事故經過索賠。傷者在急診室所述的拳打、鉛管襲擊或車禍經過，到了索償文件中，卻被改寫成因市府道路破損而受傷。

這是市府首次援引聯邦「反勒索及貪污組織法」(RICO)追究此類涉嫌虛假索償。該法原為打擊有組織犯罪；市法律局局長班克斯(Steven Banks)表示，人身傷害法律應保護真正受害者，而非讓人從納稅人身上牟利。

律師樓代表律師拉羅什(Matthew Laroche)反駁，律師樓40多年來協助受傷紐約客追究責任，市府卻把一般有爭議的訴訟描述成有組織勒索，意圖壓制相關工作。案件尚待法院審理。

市主計長辦公室數據顯示，市府上一財年支付和解金及判決賠償逾20億元，前一年約為19億元。公職人員認為，打擊虛假索償有助節省公帑。

一名服務華人客戶的法律業者表示，曾聽聞業內有透過偽造醫療紀錄、誇大傷勢以提高賠償金額的傳言。而他認為，語言障礙是華人處理人身傷害索償時的重要問題。該業者表示，部分客戶因語言不通，未必清楚律所如何描述其傷勢及提出索償，只知道簽署文件後等待賠款。他提醒，客戶應要求以自己理解的語言解釋文件，確認內容後再簽署，並保留副本。

他亦指出，庭外宣誓作證時，口譯品質直接影響客戶能否準確表達。懂英語的客戶或能當場指出錯譯，完全不懂英語者則高度依賴口譯。他認為，準確翻譯及讓客戶理解文件，都是保障其權益的重要環節。