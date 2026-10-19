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紐約市周六開始「提前投票」5區提供中文口譯服務

記者戴慈慧／紐約即時報導
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選民可先至紐約市選舉局「Find My Poll Site」網站，輸入住址確認指...
選民可先至紐約市選舉局「Find My Poll Site」網站，輸入住址確認指定投票站，再到市公民參與委員會的語言服務地圖，查看該站是否提供中文口譯及服務日期。(記者戴慈慧╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市普選前9天提前投票展開，部分站點提供中文與多語口譯，選民需先查詢指定投票地點及服務日期，以免錯過中文協助。

紐約市11月3日普選將至，提早投票從10月24日(周六)開始，至11月1日(周日)結束。市府將在全市五區部分投票站提供包括普通話及粵語在內的多種雙語投票及口譯服務，協助投票，服務地點與日期各不相同，選民出門前宜先查詢，以免到了現場才發現沒有中文翻譯。

紐約市公民參與委員會(NYC Civic Engagement Commission)公布選民語言協助計畫(Voter Language Assistance，VLA)，將於10月31日、11月1日兩個提前投票日，以及11月3日正式選舉日，在指定站點增派口譯人員，服務涵蓋普通話、粵語、韓語、阿拉伯語、孟加拉語、俄語等13種語言。選票也是附有中文。

這項安排是補充市選舉局(Board of Elections)原有的語言服務。依照聯邦投票權法規定，選舉局在非英語人口達到一定比例人數，投票站必須提供多語言協助。曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區及史泰登島設有中文服務；布朗士選舉局的語言協助則以西班牙語為主，需要中文的選民可查詢公民參與委員會另外安排的站點。

其他語言方面，布碌崙及皇后區部分投票站也提供韓語、孟加拉語等協助。實際提供中文或廣東話的地點，以各站公布資訊為準。

除現場口譯外，部分投票站也提供中文選票與投票指引。選民可向選務人員詢問，但並非每一處投票站都有中文選票或翻譯。如果現場沒有合適的語言協助，選民依法可請信任的親友陪同投票，協助理解選票及操作程序，但雇主或工會代表不得擔任協助者。

選民可先至紐約市選舉局「Find My Poll Site」網站，輸入住址確認指定投票站，再到市公民參與委員會的語言服務地圖，查看該站是否提供中文口譯及服務日期。由於提前投票地點未必與正式選舉日相同，選民也應分別確認。

今年提前投票為期九天，10月24日至26日為上午9時至下午5時，27、28日為上午10時至晚上8時，29日為上午8時至下午4時，30日至11月1日為上午9時至下午5時。11月3日正式選舉日，投票時間為上午6時至晚上9時。

此外，10月24日也是選民登記及線上、郵寄申請缺席選票的截止日。需要確認登記狀態、投票地點或中文協助資訊，可至市選舉局網站查詢，或致電866-868-3692，電話系統提供中文、廣東話服務。

精華 FAQ

  • 提前投票自10月24日開始，至11月1日結束；10月24日至26日為上午9時至下午5時，27、28日為上午10時至晚上8時，29日為上午8時至下午4時，30日至11月1日為上午9時至下午5時。正式投票日為11月3日，時間是上午6時至晚上9時。

  • 市公民參與委員會在指定站點增派口譯，涵蓋普通話、粵語、韓語、阿拉伯語、孟加拉語、俄語等13種語言。部分投票站也提供中文選票與投票指引，但並非每一處都有，需依各站公告為準。

  • 可先到市選舉局的Find My Poll Site網站輸入住址，查出指定投票站，再到市公民參與委員會的語言服務地圖確認是否有中文口譯及服務日期。若仍有疑問，也可致電866-868-3692查詢。

紐約市 投票 曼哈頓

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