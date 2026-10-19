「不少病例未通報」紐約州麻疹累計126例 地方官員憂低估疫情

紐約州今年截至10日累計確診126例麻疹，但未接種疫苗的社區仍有不少病例未通報，官方數字恐低估疫情。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州麻疹疫情升溫，今年已累計126例，地方官員警告未通報病例可能更多；州府因此啟動災難緊急狀態，擴大接種、檢測與防堵措施。

紐約州 今年截至10日累計確診126例麻疹 ，並在最新一周內新增八例，而紐約市截至9日已有七宗病例；不過，上州兩郡衛生官員均指出，未接種疫苗的社區仍有不少病例未通報，官方數字恐低估疫情 。對此州長霍楚(Kathy Hochul)當前已宣布全州進入災難緊急狀態，擴大疫苗接種與檢測。

塞尼卡郡(Seneca County)衛生主管金恩(Scott King)近日透露，當地已通報22例，但訪談一名確診者時，經常發現其配偶、子女也曾出疹，部分家庭卻不願配合調查，「只看病例數字，可能有些誤導」。他指出，仍有疑似病例與大量接觸者，病毒持續擴散。州衛生廳表示7月以來已在鄉村施打逾1200劑MMR疫苗，金恩指出，塞尼卡郡今年上門接種139劑，是去年的五至六倍。

奧齊戈郡(Otsego County)衛生主管邦德(Heidi Bond)表示，當地21名患者全部未接種疫苗，多數是成人。衛生人員逐戶提供麻疹、腮腺炎及德國麻疹(MMR)疫苗，但不少家庭認為已經染病，不必再打。她指出，疫苗仍可提供腮腺炎與德國麻疹保護，同時須找出尚未感染的未接種者。

阿米許傳統基金會負責人邦特拉格(Torah Bontrager)表示，阿米許及門諾派等社群部分居民對疫苗持保留態度，阿米許內部看法也不一致。州府與地方官員未確認病例是否主要集中於阿米許，強調不願汙名化特定社群；邦特拉格則認為，公開風險有助尚未接種疫苗的嬰兒家庭判斷行程。

疫情升溫之際，一群阿米許居民再度請求聯邦最高法院審理紐約取消學校疫苗宗教豁免的案件，下級法院此前已支持州方規定。市衛生局提醒，民眾應確認MMR接種紀錄，沒有固定醫療機構者，可撥打311查詢接種資源。

疫情已促使州府啟動緊急應變，霍楚5日簽署第65號行政令宣布全州進入災難緊急狀態，行政令有效至11月4日(周三)。措施包括准許藥劑師為兩歲以上兒童施打MMR疫苗，擴大急救人員與助產士的接種權限，並允許護士安排麻疹檢測等，以加快防堵病毒傳播。