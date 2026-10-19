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中城地鐵站槍擊釀1死 華人學生親歷事件：槍響距我不到5米

記者曹馨元╱紐約報導
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警方和救護人員抵達月台後封鎖現場，並在長凳下發現彈殼。(圖／受訪者提供)
警方和救護人員抵達月台後封鎖現場，並在長凳下發現彈殼。(圖／受訪者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓中城地鐵站發生1死槍擊案，華人學生Logan近距離目擊過程，事件再次加深民眾對紐約地鐵治安的憂慮。

曼哈頓中城七大道地鐵站17日發生致命槍擊案，一名男子與人爭執後中彈身亡，再度引發乘客對地鐵安全的憂慮。恰好來旅遊的華人學生Logan當時也在現場，原本拖著行李準備趕路，卻在距槍響不到五米的位置，經歷了一場至今仍難以消化的槍擊案件。

紐約市警表示，17日中午約12時21分，西53街交七大道站、開往皇后區的月台上，兩名男子的爭執從月台延續至車廂，再回到月台，其中一人其後掏槍，擊中另一人的胸部。傷者送往表維醫院(Bellevue Hospital)後不治。

Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護，他卻慢了半拍，只能下意識模仿其他人半蹲，「那時，心裡的迷茫多於恐懼」。

Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。...
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖／受訪者提供)

他說，自己一度想抬頭看清情況，判斷是否應逃跑，卻隨即聽見第二聲槍響，趕緊低頭躲避。其後，驚呼聲和腳步聲漸漸消失，車廂內也無人敢出聲，透過仍開著的車門，他看見一人倒地，「那個畫面，到現在仍然清晰」。

據Logan描述，隨後有人上前查看傷勢，呼喊傷者「不要睡著，睜開眼睛」，一名身穿便服的醫護人員亦加入心肺復甦救援。警方及救護人員抵達後封鎖現場，並在他們所坐的長凳下發現彈殼。上述槍聲次數及救援細節為其目擊描述，警方尚未完整公布事發經過。

據Logan描述，開槍後後有人上前查看傷勢，呼喊傷者「不要睡著，睜開眼睛」。(圖...
據Logan描述，開槍後後有人上前查看傷勢，呼喊傷者「不要睡著，睜開眼睛」。(圖／受訪者提供)

Logan表示，事後向朋友講述經歷時，自己像個局外人，只是機械地分享，以「好離譜」回應朋友的驚訝與安慰，尚不敢仔細回想。他至今仍覺得不真實，也感到後怕，考慮尋求心理諮詢。他希望記住這一天，提醒自己「能夠活著，能夠繼續體驗這個世界，本身就已經足夠珍貴」。

此次槍擊案件加劇了居民的不安，一位在紐約生活了數十年的居民表示，近年地鐵治安大幅惡化，他曾目睹月台吸毒、車廂打鬥及爭吵，如今搭車已不再聽音樂，「必須時刻保持警覺」。

市警數據指出，截至10月1日，地鐵犯罪較去年同期增加15宗，升幅0.9%；重罪襲擊則增加11%。警察局長蒂池(Jessica Tisch)表示，今年因地鐵重大犯罪被捕的734人中，有214人在今年已有至少三次被捕紀錄。

警方已公布疑犯影像，顯示他戴黑色面罩、穿紅色連帽衣。知情者可致電止罪熱線(800)577-TIPS，或登入crimestoppers.nypdonline.org提供線索，資料均保密處理。

精華 FAQ

  • 17日中午，兩名男子在西53街交七大道站月台爭執，衝突延伸至車廂又回到月台，其中一人掏槍擊中對方胸部，傷者送醫後不治身亡。

  • Logan原本拖行李趕路，距槍響不到5米，先聽到巨響後趴下躲避，又聽見第二聲槍響，還看到有人倒地與急救畫面，事後至今仍覺得不真實。

  • 因為近年地鐵治安問題頻傳，居民已對月台吸毒、車廂打鬥等情況感到不安；市警數據也顯示地鐵犯罪與重罪襲擊仍有上升，警方正追查疑犯。

槍擊 華人 地鐵站

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