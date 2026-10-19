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羊頭灣地鐵爆衝突 7旬翁持刀割傷老婦

記者胡聲橋╱紐約報導
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70歲男子17日在羊頭灣地鐵出口處，用刀割傷一名68歲老婦的臉。(谷歌街景)
70歲男子17日在羊頭灣地鐵出口處，用刀割傷一名68歲老婦的臉。(谷歌街景)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙羊頭灣地鐵站發生70歲男子持刀割傷68歲婦人的事件，嫌犯逃逸後被捕；同時紐約市公共交通暴力案件近年持續攀升，引發外界關注。

一名70歲男子在17日在布碌崙(布魯克林)地鐵站緊急出口與一名68歲老婦發生爭執後，用刀割傷了老婦的臉，之後遭警方逮捕。這一案件引發了人們對地鐵襲擊案激增的擔憂。

警方稱，17日上午大約9時，在羊頭灣B線和Q線地鐵站夾層，70歲的退休郵政工人麥考伊(Eric McCoy)用手撐著一處緊急出口門，接著與一名68歲的老婦發生了言語衝突。據消息人士透露，男子隨後用刀抵住老婦的臉，並割傷了她的臉，導致出血。

警方稱，案發後嫌犯乘坐南向Q線地鐵逃離現場。受害老婦拒絕在現場接受醫療救治。警方後來稱，他們逮捕了嫌疑人，他18日已在布碌崙刑事法庭過堂。

根據紐約州法律，用刀或其他危險工具割傷受害者臉部構成二級攻擊罪，屬於D級暴力重罪，可判處兩到七年監禁。該罪名適用於故意或魯莽使用致命武器造成人身傷害的情況。

一人撐開地鐵緊急出口，然後帶其他乘客一起進入，這在地鐵入口處並不罕見。有時甚至還有人故意打開車門，向即將進入的乘客索取金錢。嚴格來說，緊急出口是供乘客在緊急情況時疏散用的，而不是地鐵站進口。但長期以來，這種行為一直存在。

警方數據顯示，截至10月13日，紐約市公共交通系統今年發生的重罪攻擊案件比去年同期增長了12%，從470起增至525起；而輕罪攻擊案件增加了16%，從1120起增至1304起。警方數據還顯示，公共交通中的重罪攻擊案件比兩年前增加了18%，比七年前更是增加了94%。

今年迄今為止，公共交通犯罪率與去年相比總體上升了2%，而在公共交通系統逮捕的人數卻下降了5%，從去年同期的2萬3977人降至2萬2847人。

公共交通暴力事件的增加發生在全市犯罪率下降的大背景下。市警察局的數據顯示，今年10月5日至11日，全市重大犯罪總數下降了6.58%。這些犯罪包括謀殺、強暴、搶劫、重罪攻擊、入室盜竊、重大盜竊和汽車重大盜竊。

精華 FAQ

  • 一名70歲男子在與68歲老婦發生言語爭執後，持刀抵住並割傷對方臉部，導致出血。警方將此案朝二級攻擊罪方向處理，嫌犯事後被逮捕。

  • 案發後，嫌犯搭乘南向Q線地鐵離開現場，警方其後將他逮捕。依報導，他已於18日在布碌崙刑事法庭過堂，案件進入司法程序。

  • 警方數據顯示，截至10月13日，紐約市公共交通重罪攻擊較去年同期增加12%，輕罪攻擊增加16%；今年整體公共交通犯罪率也較去年上升2%。

布碌崙 地鐵 地鐵站

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