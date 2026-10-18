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法拉盛秋季嘉年華 多族裔文化交流

記者高雲兒╱紐約報導
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啟揚文化中心第九屆秋季嘉年華17日在法拉盛凱辛納走廊公園舉行。(記者高雲兒╱攝影...
啟揚文化中心第九屆秋季嘉年華17日在法拉盛凱辛納走廊公園舉行。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

啟揚文化中心在法拉盛舉辦第9屆秋季嘉年華，融合中秋傳統、多族裔表演、兒童科學體驗與社區服務，促進居民交流與親子同樂。

啟揚文化中心(Glow Cultural Center)第九屆秋季嘉年華17日在法拉盛辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)舉行，結合中秋傳統、多族裔表演、兒童科學體驗及文化手作，免費向社區開放。市議員黃敏儀(Sandra Ung)也到場參與，與居民共度秋日午後。

今年活動以親子同樂與文化交流為主軸，舞台節目涵蓋中華傳統及現代武術、舞獅，以及印度、菲律賓和愛爾蘭舞蹈等，讓居民在同一舞台欣賞不同族裔的文化。今年現場共安排196名表演者，並首次加入電子舞曲，由曾參與世界級賽事演出的DJ KJ STONE帶來現場演出，為活動增添年輕元素。

除了舞台節目，嘉年華也安排適合不同年齡兒童的體驗內容。今年新增兒童STEM科學體驗區及「正念閱讀角」，並保留往年受歡迎的漆扇製作、拓印等文化手作，讓孩子透過動手操作接觸科學與傳統文化。活動另設遊戲、充氣遊樂設施，並免費提供爆米花、棉花糖等，讓家庭享受社區同樂時光。

健康與社區服務資訊也是今年活動內容之一，包括王嘉廉社區醫療中心的免費血壓檢測及多語言健康教育資料，以及第一保健介紹的公共負擔、白卡等政策資訊，方便居民在參與活動之餘了解相關資源。

主辦方表示，今年有超過60名青少年及成人志工投入籌備。活動登記家庭涵蓋幼兒至65歲以上長者，除華語及粵語家庭，也包括西語、韓語等不同語言背景的居民。

啟揚文化中心表示，秋季嘉年華今年邁入第九年，希望透過中秋節及不同族裔文化，為各年齡層與背景的居民創造交流機會，也為社區表演團體提供舞台。

啟揚文化中心第九屆秋季嘉年華17日在法拉盛凱辛納走廊公園舉行。(記者高雲兒╱攝影...
啟揚文化中心第九屆秋季嘉年華17日在法拉盛凱辛納走廊公園舉行。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動以中秋傳統為基礎，結合中華武術、舞獅與印度、菲律賓、愛爾蘭舞蹈等多族裔節目，並免費向社區開放，讓居民在同一場域感受文化交流與親子共樂。

  • 今年新增兒童STEM科學體驗區與「正念閱讀角」，並保留漆扇製作、拓印等手作活動，另有遊戲、充氣設施與免費零食，讓孩子能動手學習，也讓家庭共享休閒時光。

  • 現場提供免費血壓檢測、多語健康教育資料，以及公共負擔、白卡等政策資訊；同時有超過60名志工協助，參與家庭涵蓋幼兒到65歲以上長者，語言背景也十分多元。

法拉盛 辛納 印度

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