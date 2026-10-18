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舞獅裝、小丑服…萬聖節狗狗遊行 萌犬變裝拚創意

記者范航瑜╱紐約報導
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曼哈頓東村舉辦第36屆萬聖節狗狗遊行，飼主帶著愛犬以舞獅、小丑、警察等造型亮相，吸引民眾拍照，也同步推廣獲救犬認養。

舞獅踩著小黃鞋，摩天樓長在巴哥犬背上，曼哈頓東村17日出現各式變裝小狗。第36屆湯普金斯廣場萬聖節狗狗遊行(Tompkins Square Halloween Dog Parade)登場，飼主與愛犬成套打扮，從頭套、服裝到推車布景各出奇招，讓公園與周邊街道提前洋溢萬聖節氣氛。

現場狗狗的裝扮五花八門，有的戴上鬃毛頭套化身獅子，有巴哥犬背起摩天樓模型，展現主人的創意巧思。今年遊行由非營利組織New York Dog Parade主辦，上午11時沿B大道，從東13街向南行至湯普金斯廣場公園旁的東七街，並在B、C大道之間的東六街設置節慶街區，安排拍照及贈品等活動。

不少主人也加入變裝，有人與愛犬同戴彩虹假髮、穿上小丑服；有人頭戴亮片巫師帽、手持掃帚，狗狗則坐在擺滿掃帚、南瓜與尖帽的推車中。還有幾位朋友打扮成警察，讓小狗穿上囚服。

中華傳統舞獅也成了變裝靈感。一隻雪白的薩摩耶犬披上舞獅服，四腳套著黃色小鞋，蓬鬆白毛搭配鮮豔獅裝。一名幼童則扮成綠巨人浩克，手握牽繩與這頭「醒獅」並肩站在一起，成為現場搶鏡的組合。

36屆湯普金斯廣場萬聖節狗狗遊行(Tompkins Square Hallowe...
36屆湯普金斯廣場萬聖節狗狗遊行(Tompkins Square Halloween Dog Parade)登場，飼主與愛犬成套打扮，從頭套、服裝到推車布景各出奇招，讓公園與周邊街道提前洋溢萬聖節氣氛。（記者范航瑜╱攝影）

一名與朋友到場的華人留學生表示，自己在小紅書看到活動資訊，當天一路拿著手機拍照。這名學生表示因為平時十分想念國內家中的狗狗，因此專門約朋友一起來遊行現場看狗，直言「很治癒」。小紅書上，多位博主也曬出愛犬的遊行照片，有博主形容，自家「社牛狗」的虛榮心得到了極大滿足，並表示明年還要再來。

這場變裝遊行源自公園內的狗狗活動區。該場地於1990年開放，是紐約市首座狗狗活動區，當年市公園局要求由社區自行籌款管理，飼主因而集資並組織志工。遊行也曾回饋場地建設，2019年小型犬活動區鋪設專用人造草坪，便由遊行出資捐贈社區。今年主辦方另配合10月收容犬認養月，與美國防止虐待動物協會(ASPCA)及紐約市動物照護中心(ACC)合作，介紹等待認養的狗狗，並邀民眾關注參與遊行的獲救犬隻。

精華 FAQ

  • 第36屆湯普金斯廣場萬聖節狗狗遊行於17日在曼哈頓東村登場，隊伍沿B大道南行至湯普金斯廣場公園旁，現場並設有節慶街區與拍照活動。

  • 參與狗狗造型十分多元，包含獅子、摩天樓、舞獅、囚服等；飼主也有人扮成小丑、巫師或警察，與愛犬成套亮相，創意十足。

  • 活動源自公園狗狗活動區，長期由社區與飼主維護，過去也曾捐助場地建設；今年更結合ASPCA與ACC宣導認養，鼓勵民眾關注獲救犬。

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