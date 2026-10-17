紐約東區聯邦法院近日駁回川普政府挑戰紐約市庇護政策的訴訟，維持市府限制配合聯邦移民拘留、資料分享及使用市府資源的規定。圖為國安部人員在曼哈頓執法。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約東區聯邦法院駁回川普政府對紐約市庇護法的挑戰，維持拘留、資料分享與資源運用限制，法官認為聯邦未證明損害與提告資格。

紐約東區聯邦法院近日駁回川普政府挑戰紐約市 庇護政策的訴訟，維持市府限制配合聯邦移民 拘留、資料分享及使用市府資源的規定。聯邦法官雷耶斯(Ramón Reyes Jr.)指出，聯邦政府 未能證明具備提告資格，其主張聯邦法排除市法適用的理由亦不成立。

司法部於2025年7月24日提告，指市府限制移交在押非公民、提供釋放及出庭日期等資料，妨礙聯邦執行移民法，違反憲法的聯邦法律至上條款，要求法院宣告相關規定無效並禁止執行。案件涉及市警、懲教局及緩刑局等機構。

雷耶斯在25頁裁決中指出，依紐約州現行法律及判例，州與地方警員並無權僅因民事移民違規，按聯邦行政令狀拘捕或繼續扣留當事人。因此，即使法院撤銷市法限制，市警仍不能單憑聯邦移民及海關執法局(ICE)拘留請求延長羈押，聯邦所稱損害無法藉這宗訴訟補救。

資料分享方面，聯邦政府主張，市府不能限制向ICE提供在押人士的釋放日期等資訊。但法官指出，聯邦援引的條文針對的是一個人是否為美國公民、具有何種移民身分，不包括何時獲釋、何時出庭等資料。因此，聯邦不能根據這些條文，要求市府撤銷相關資料分享限制。

法官另指出，依憲法第十修正案，州及地方政府有權決定如何運用自己的人員和資源。聯邦政府雖稱沒有強迫市府協助ICE，卻要求法院撤銷市府限制員工參與移民執法的規定。法官認為，這同樣干涉地方政府管理自身人員及資源的權力，不能藉此繞過憲法限制。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)發表聲明稱，裁決是紐約市民的勝利。他表示，聯邦政府試圖把市府公務員變成遣返執法人員，並要求市府轉移資源配合ICE；市府政策則讓居民求助政府時，毋須擔心因此成為遣返目標，並讓市府集中資源服務社區。

紐約移民聯盟(NYIC)主席兼行政總裁阿瓦德(Murad Awawdeh)亦歡迎裁決，表示州與市有權制定保護社區的法律，不應受聯邦政府施壓而放棄保障。

聯邦挑戰紐約市庇護法遭駁回，拘留及資料分享限制維持，市長曼達尼(中)稱是紐約市民的勝利。(記者劉梓祁╱攝影)