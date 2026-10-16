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「子彈留頸部」 ICE槍擊傷者求釋就醫

記者劉梓祁／紐約報導
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ICE槍擊傷者入稟求釋，律師指子彈仍留頸部、未獲所需治療。(NYPD提供)
ICE槍擊傷者入稟求釋，律師指子彈仍留頸部、未獲所需治療。(NYPD提供)

AI摘要

文章摘要整理：

遭ICE槍擊的Oscar Belgal仍被關押，法援要求法院准其暫時釋放就醫，並質疑其持續羈押與執法過程違法。

在曼哈頓大理山(Marble Hill)遭聯邦移民及海關執法局(ICE)人員開槍擊傷的28歲男子貝加爾(Oscar Belgal)，仍被羈押於布碌崙(布魯克林)大都會拘留中心(MDC)。法律援助協會(Legal Aid Society)日前向紐約東區聯邦法院提交人身保護令申請，要求立即釋放他，指子彈仍留在其頸部，造成臉部麻木及聽力受損，卻未獲安排所需手術。

貝加爾15日從拘留中心透過視訊出席移民法庭的首次聆訊。律師表示，他被單獨關押，未能與家人通話，下次庭訊定於29日。移民法庭程序與律師要求聯邦法院審查羈押是否合法的人身保護令案件，分別進行。

根據14日提交的58頁申請書，律師指貝加爾左半邊臉部持續麻木，左耳聽到的聲音彷彿來自遠處，拘留期間僅獲提供布洛芬止痛。他們要求法院考慮醫療需要，准予暫時釋放，並裁定拘捕及持續羈押違反聯邦法律與憲法。若不立即釋放，則要求安排個別保釋聆訊。

律師表示，醫師曾告知貝加爾須接受取彈手術，並要求他在10月12日當周返回治療，但他其後被移交拘留，尚未獲告知手術安排。聯邦法官Hector Gonzalez已要求政府於19日上午前說明，為何不應批准申請。

槍擊發生於8日，貝加爾的五歲兒子當時亦在車內。法援律師主張，身穿便服的蒙面人員持槍接近車輛，未表明身分或出示令狀，其中一人打破駕駛座車窗，其後向車內開槍。律師稱，貝加爾直到在醫院醒來，才知道對方是ICE人員。

國土安全部(DHS)對案發經過提出不同說法，稱貝加爾撞擊兩輛政府車輛，並加速駛向執法人員，人員因相信生命受到威脅而開槍。

法援律師Perry McAninch及Elyssa Williams表示，貝加爾的嚴重醫療需要尚未獲滿足，每多羈押一天均增加風險，要求法院介入。

精華 FAQ

  • 律師指他頸部仍留有子彈，已造成臉部麻木與聽力受損，拘留期間又未獲安排必要手術，因此要求法院基於醫療需求准其暫時釋放。

  • 律師稱，蒙面便衣人員未表明身分或出示令狀，先打破車窗後向車內開槍；貝加爾直到在醫院醒來，才知道對方是ICE人員。

  • DHS表示貝加爾曾撞擊兩輛政府車輛並加速衝向執法人員，因生命受威脅而開槍；法官則已要求政府在19日上午前說明為何不應批准申請。

槍擊 布碌崙 移民

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