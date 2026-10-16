華為案續審 FBI特工：任正非不否認員工私拍電信產品照

FBI特工在法庭就2007年在紐約訪問華為總裁任正非作證。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華為案在紐約東區聯邦法院續審，FBI特工作證稱任正非未否認員工偷拍電信產品照，並重申雙方20年前的午夜會面細節。

華為 案15日在紐約東區聯邦法院繼續審理。檢方傳喚一名聯邦調查局(FBI )的特工出庭作證，介紹了20年前與任正非 見面的情況，並接受了辯方律師的交叉詢問。

華為案9月9日在位於布碌崙(布魯克林)的紐約東區聯邦法院開庭審理。華為被指控犯有通過詐欺手段竊取智慧財產權和商業機密，以及洗錢和銀行詐欺等罪行。

在15日的庭審中，FBI特工路西(Tim Lucey)向陪審團介紹了2007年在曼哈頓中城的一家酒店約見華為總裁任正非的情況。路西說，他和助手當時是在沒有預約的情況下，臨時在酒店的大堂約見了任正非，雙方會面的時間是午夜。路西說當時任正非很放鬆，也非常健談。路西說，當時他和任正非談到了一系列廣泛的話題。

在FBI特工和任正非這次會面之前，在德克薩斯州一個電信設備貿易展會上，華為員工在展會關門之後，在未經授權的情況下，拍攝某電信公司產品的外觀被當場抓獲的事件。路西說，從任正非當時說話的口吻判斷，他覺得任正非並不認為拍攝電信產品外觀是一件多麼了不起的事情。任正非並不否認那是華為的員工，也提到因為這名員工給華為造成的負面影響，後來解雇了這名員工。任正非當時還表示，並不知道當時現場還有另一名華為員工也在拍照。

路西說，任正非在這次談話中暗示，華為沒有與伊朗的公司有直接的接觸和聯繫。任正非還提到，未来威科技有限公司(Futurewei Technologies, Inc.)的投資來自外部。

辯方律師在交叉盤問的環節中強調，這是一次20年前的交談，而且發生在午夜。這次交談是藉助翻譯進行的，而且當時路西並沒有錄音，只是由其助手做了手寫的筆記。儘管任正非要趕早上6時多的飛機，但他沒有以任何藉口躲避或推遲這次會談，而是爽快地同意了約見。任正非在交談中還邀請FBI特工路西以後訪問華為公司。