25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區25歲自閉症男子王Bryan在家中遭刀傷身亡，警方同時調查其母親在高速公路下方受傷事件，並研判兩案可能相關，法醫已認定死因為他殺。

皇后區 木邊14日發生一起命案，25歲男子王Bryan(Bryan Wong，音譯)被發現陳屍家中，頸部及手腕有多處刀傷。數小時前，他的62歲母親被發現受傷倒臥在范威克高速公路(Van Wyck Expressway)下方，警方正調查兩起事件的關聯，以及母親是否涉及兒子的死亡。市法醫辦公室15日已將死者的死亡方式認定為他殺。

警方表示，14日上午約8時55分接獲報案，前往木邊59街一處住宅，發現王倒臥屋內，身上有多處外傷，急救人員到場後宣布其死亡。

引述執法部門消息人士，王患有自閉症 ，無法以言語溝通。當天正好是他的25歲生日，父親上午返家時發現兒子倒臥客廳，隨即報警。警方在現場發現數把刀具，以及一張紙條，但紙條內容及書寫者身分尚未獲正式確認。

就在發現他遺體前約五小時，警方於凌晨4時左右接獲通報，在范威克高速公路下方的Harper Street發現一名62歲女子受傷倒地。女子骨盆及腿部骨折，被送往紐約長老會皇后醫院治療。警方表示，其傷勢符合從高處墜落的情況。

執法消息人士指出，這名女子是王的母親，也是平時主要照顧他的人。調查人員懷疑她可能涉及兒子的死亡，並正在了解她是否曾企圖輕生。Gothamist訪問附近鄰居及曾為這個家庭工作的居家照護員。該名照護員表示，一家人來自香港，已在美國生活多年。

鄰居表示，王平時無法說話，而他的母親看起來經常十分疲憊。其他鄰居則形容，這家人平時相當安靜，母親經常陪伴兒子，有人過去也曾看見王搭乘特殊教育接送巴士。

市法醫辦公室15日已認定死因為他殺。

華策會皇后區特需家庭服務部主任范元靜接受本報採訪時透露，部門查閱紀錄後確認，該男子於2013年開始在部門登記，2015年後已不在服務名單上，目前並非服務個案。她表示，該家庭當年較少參加活動。

談到特需家庭普遍面臨的困境，范元靜表示，長期照顧可能使家長承受很大壓力，有些照顧者即使已出現憂鬱等情緒困擾，仍未察覺自己需要幫助，也未尋求專業服務，而是把所有負擔扛在身上，缺乏抒解管道。

范元靜說，除了心理健康支持，讓照顧者有機會休息同樣重要。「我們經常說，大家一起抱團取暖。」她說，透過活動，家長可以互相聊聊照顧經驗與困難，獲得同伴支持，也有機會了解其他家庭使用服務的經驗。

她另指出，特殊需求子女離開學校、轉入成人服務體系，是家庭面臨的重要關卡。子女成年並不代表照顧責任結束，學校階段結束後，如何銜接日間安排、照顧及其他支持服務，往往成為家長的新挑戰，需要持續協助。