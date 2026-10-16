我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

記者戴慈慧高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍...
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區25歲自閉症男子王Bryan在家中遭刀傷身亡，警方同時調查其母親在高速公路下方受傷事件，並研判兩案可能相關，法醫已認定死因為他殺。

皇后區木邊14日發生一起命案，25歲男子王Bryan(Bryan Wong，音譯)被發現陳屍家中，頸部及手腕有多處刀傷。數小時前，他的62歲母親被發現受傷倒臥在范威克高速公路(Van Wyck Expressway)下方，警方正調查兩起事件的關聯，以及母親是否涉及兒子的死亡。市法醫辦公室15日已將死者的死亡方式認定為他殺。

警方表示，14日上午約8時55分接獲報案，前往木邊59街一處住宅，發現王倒臥屋內，身上有多處外傷，急救人員到場後宣布其死亡。

引述執法部門消息人士，王患有自閉症，無法以言語溝通。當天正好是他的25歲生日，父親上午返家時發現兒子倒臥客廳，隨即報警。警方在現場發現數把刀具，以及一張紙條，但紙條內容及書寫者身分尚未獲正式確認。

就在發現他遺體前約五小時，警方於凌晨4時左右接獲通報，在范威克高速公路下方的Harper Street發現一名62歲女子受傷倒地。女子骨盆及腿部骨折，被送往紐約長老會皇后醫院治療。警方表示，其傷勢符合從高處墜落的情況。

執法消息人士指出，這名女子是王的母親，也是平時主要照顧他的人。調查人員懷疑她可能涉及兒子的死亡，並正在了解她是否曾企圖輕生。Gothamist訪問附近鄰居及曾為這個家庭工作的居家照護員。該名照護員表示，一家人來自香港，已在美國生活多年。

鄰居表示，王平時無法說話，而他的母親看起來經常十分疲憊。其他鄰居則形容，這家人平時相當安靜，母親經常陪伴兒子，有人過去也曾看見王搭乘特殊教育接送巴士。

市法醫辦公室15日已認定死因為他殺。

華策會皇后區特需家庭服務部主任范元靜接受本報採訪時透露，部門查閱紀錄後確認，該男子於2013年開始在部門登記，2015年後已不在服務名單上，目前並非服務個案。她表示，該家庭當年較少參加活動。

談到特需家庭普遍面臨的困境，范元靜表示，長期照顧可能使家長承受很大壓力，有些照顧者即使已出現憂鬱等情緒困擾，仍未察覺自己需要幫助，也未尋求專業服務，而是把所有負擔扛在身上，缺乏抒解管道。

范元靜說，除了心理健康支持，讓照顧者有機會休息同樣重要。「我們經常說，大家一起抱團取暖。」她說，透過活動，家長可以互相聊聊照顧經驗與困難，獲得同伴支持，也有機會了解其他家庭使用服務的經驗。

她另指出，特殊需求子女離開學校、轉入成人服務體系，是家庭面臨的重要關卡。子女成年並不代表照顧責任結束，學校階段結束後，如何銜接日間安排、照顧及其他支持服務，往往成為家長的新挑戰，需要持續協助。

精華 FAQ

  • 死者是25歲男子王Bryan，案發於皇后區木邊住處，身上有多處刀傷與外傷，送醫急救後被宣告死亡，市法醫辦公室已認定其死因為他殺。

  • 因為死者母親在數小時前於范威克高速公路下方受傷倒地，警方認為她的傷勢像從高處墜落，且她平時是主要照顧者，因此正調查她是否涉案或曾企圖輕生。

  • 受訪專家指出，長期照顧特殊需求子女會讓家長承受沉重壓力，常忽略自身情緒與求助需要；子女成年後還要銜接成人服務與日間安排，更容易形成新的照顧負擔。

皇后區 自閉症

上一則

華為案續審 FBI特工：任正非不否認員工私拍電信產品照
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

男友虐女童遍體鱗傷 母親化妝品「遮醜」華人社工被捕

男友虐女童遍體鱗傷 母親化妝品「遮醜」華人社工被捕
台爆隨機殺人 桃園吸毒男尾隨25歲女進家裡割頸 還闖鄰宅縱火

台爆隨機殺人 桃園吸毒男尾隨25歲女進家裡割頸 還闖鄰宅縱火
灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇
43歲華女KTV聚會後猝死 家屬質疑施救過程

43歲華女KTV聚會後猝死 家屬質疑施救過程

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05
市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收費。圖為華埠路邊停車資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

2026-10-12 12:55
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自Google Maps)

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

2026-10-10 17:05

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子