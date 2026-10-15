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紐約機車搶劫猖獗 嫌犯全市連犯7案、警發布通緝

記者劉梓祁／紐約報導
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市警通緝涉嫌連犯七宗搶劫案的騎士，專門搶奪行人頸鏈等財物。(NYPD提供)
市警通緝涉嫌連犯七宗搶劫案的騎士，專門搶奪行人頸鏈等財物。(NYPD提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約一名機車騎士被指自9月中以來在3區連犯7案，專門接近行人搶奪頸鏈等財物，警方已發布通緝。

紐約市警近日通緝一名涉嫌連續搶劫的機車騎士，指其自9月中以來，在曼哈頓布朗士布碌崙(布魯克林)接連犯下七宗街頭搶劫案，專門騎乘機車接近行人，搶奪頸鏈等貴重財物。其中一宗發生在華埠五分局轄區，另有受害者遭嫌犯持刀刺傷。

根據市警，七宗案件發生於9月13日至10月8日，嫌犯通常騎乘機車靠近行人，然後伸手搶奪首飾，再迅速逃離，部分案件更涉及威脅或暴力。

最近一起案件發生於5日下午1時30分，一名32歲男子在華埠East Houston街135號前，遭騎乘機車的嫌犯接近並要求交出財物。男子依照要求交出物品後，嫌犯沿科西街(Forsyth Street)向南逃逸。

僅隔20分鐘，布碌崙81分局轄區亦發生類似案件，一名28歲男子在Greene大道與Lewis大道附近，遭嫌犯強行搶走價值約2100元的頸鏈及手鏈，並受到輕傷。

該連環搶劫最早可追溯至9月13日，一名54歲男子在布朗士Grand大道 2084號前，遭嫌犯從後方搶走價值約2700元的項鍊。9月25日下午，曼哈頓接連發生兩宗案件，下午4時，一名48歲男子在西145街532號前，遭搶走價值約700元的頸鏈，25分鐘後一名44歲女子在東116街7號前遭企圖搶奪項鍊，嫌犯未能得手後假裝持有武器，迫使女子交出首飾，兩案均無人受傷。

警方表示，七宗案件受害者年齡介乎28歲至69歲，主要遭搶奪頸鏈及其他首飾。五分局局長林偉斌(Michael Lam)近期在華埠警民會上亦提醒居民，近期有歹徒徒步或騎乘單車接近行人，趁其不備搶走手機等財物，呼籲民眾多加注意。

精華 FAQ

  • 警方指出，嫌犯通常騎乘機車接近行人，趁對方不備伸手搶奪頸鏈、手鏈等首飾，得手後立刻逃離。部分案件還伴隨威脅、假裝持有武器或直接施暴。

  • 案件分布在曼哈頓、布朗士及布碌崙3個地區，時間從9月13日至10月8日不等。其中包括華埠五分局轄區、布碌崙81分局轄區，以及布朗士街頭案件。

  • 10月5日下午，華埠一名32歲男子在East Houston街前被要求交出財物，嫌犯得手後沿Forsyth Street南逃；20分鐘後，布碌崙一名28歲男子遭搶走約2100元首飾並受輕傷。

曼哈頓 布朗士 布碌崙

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