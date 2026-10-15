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第25學區面臨校舍與資源雙重壓力 家長追問政策

記者高雲兒／紐約報導
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第25學區委員會13日晚在法拉盛185初中舉行教育總監座談會。(記者高雲兒／攝影...
第25學區委員會13日晚在法拉盛185初中舉行教育總監座談會。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

CEC25座談聚焦第25學區校舍擁擠、經費分配不均與AI試點政策，教育局提出新校時程與部分原則，但補助標準和評估細節仍未明確。

第25學區委員會(CEC25)於13日晚在法拉盛185初中舉行教育總監座談會，家長與理事圍繞學額、同區資源落差、螢幕時間與AI政策追問教育局，會上雖提出新校舍時程與經費分配原則，但多項補助標準與評估細節仍未具體說明。

新校明後年陸續啟用

理事表示，學區內部分學校使用率超過100%，真正的問題不是缺少教師，而是沒有足夠教室，因此要求教育局提出長期增建方案。教育局官員稱，第25學區與皇后區其他地區同樣面臨校舍空間不足，須與學校建設局合作尋找空間、安排建設。市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)表示，市府已為資本計畫增加15億元，並與學校建設局研究如何充分利用現有空間。

第25學區代理學監丹通納(Michael Dantona)則給出時間線，指大學點一所新高中預計2027年啟用，Water's Edge同年也有新校開放；另有一所可容納逾700名學生的小學預計2028年啟用，將有助紓解周邊四所學校的人數壓力。

核心服務 不應靠募款

除校舍外，理事也追問經費分配。同一學區內，有些學校取得額外補助，有些符合資格卻未獲資助；即使同為接受聯邦Title I補助的學校，PTA募款能力也有明顯差距，部分可募得六位數金額。理事質疑，家長是否須自行募款，才能補足教育機會落差。

薩謬思回應，公校核心教育服務不應依賴PTA募款，公共經費依學生人數與學習需求分配。本年度全市縮小班級規模經費為2億4400萬元，分配時會考量學生經濟需求、學校現有空間及班級規模達標情況。丹通納表示，第25學區此次提出申請的學校均獲得相關經費，部分學校已有足夠人手縮小班級，無須申請額外教師經費。

不過，對於學校如何取得藝術、圖書館等額外資助，以及如何彌補PTA募款差距，現場回應仍以既有分配原則為主，未具體說明補助遴選標準或新的補足措施。丹通納僅表示，學區人員會定期與各校家長組織交流，包括分享募款經驗與做法。

螢幕時間與人工智慧政策也是探討焦點，理事詢問，相關限制為何以一年為期、教育局如何評估生成式AI教學效益，以及結果是否向家長公開。薩謬思表示，科技發展迅速，教育局希望先保護低年級學生的學習與人際互動，同時評估較高年級學生如何適當接觸AI；目前有五項試點計畫，將在本學年蒐集資訊，學年末再作決定。至於評估方法與結果是否公開，薩謬思說程序仍在建立，部分資訊可在適當情況下公布，但未承諾全面公開。

第25學區委員會13日晚在法拉盛185初中舉行教育總監座談會。(記者高雲兒／攝影...
第25學區委員會13日晚在法拉盛185初中舉行教育總監座談會。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 理事指出，區內部分學校使用率已超過100%，真正瓶頸不是教師不足，而是教室不夠。教育局也承認空間緊張，需與學校建設局合作尋找可用地點並推進新建。

  • 代理學監丹通納表示，大學點新高中與Water's Edge新校都預計在2027年啟用，另有一所可容納700多名學生的小學預計2028年開放，盼紓解周邊4校壓力。

  • 他們質疑同區學校補助落差、PTA募款能力差異，以及藝術和圖書館等額外資助的遴選標準；同時追問螢幕時間與生成式AI試點的評估方式，但教育局僅稱程序仍在建立。

教育局 皇后區 學區

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