紐約州長選前唯一辯論 霍楚、布萊克曼互批移民治安

爭取連任的民主黨現任紐約州長霍楚（左）與共和黨挑戰者布萊克曼（右），13日舉行選前的唯一一場辯論，兩人在移民等多項議題交鋒。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州長選前唯一辯論中，霍楚與布萊克曼圍繞移民執法、治安、稅負與校園性侵案激烈交鋒，並各自宣示施政與選戰立場。

民主黨紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)與共和黨 挑戰者、納蘇郡行政長官布萊克曼(Bruce Blakeman)13日晚舉行選前唯一的辯論，圍繞移民 執法、生活負擔及治安互相攻防。布萊克曼把州內問題歸咎霍楚五年施政，霍楚則反覆把對手與川普總統綑綁。

ICE開槍事件 開場焦點

針對紐約市一名男子遭移民與海關執法局(ICE)人員開槍打傷的事件，霍楚批評ICE執法失控。(美聯社)

布萊克曼主張，地方警方與聯邦合作有助提升安全，批評州法限制地方執法機構與ICE簽訂正式合作協議。(美聯社)

開場焦點是8日紐約市一名男子遭移民與海關執法局(ICE)人員開槍打傷的事件。霍楚批評ICE執法失控，指布萊克曼不願譴責向車內開槍的行為；布萊克曼則把矛頭指向她支持的移民政策，反問該男子為何能留在紐約。

布萊克曼主張，地方警方與聯邦合作有助提升安全，批評州法限制地方執法機構與ICE簽訂正式合作協議，拿走納蘇郡原有的執法工具。布萊克曼也提出了與川普不同的移民立場，對已居美多年、未惹事且有穩定工作的無證移民，他支持提供客工許可，讓他們繼續工作。

減稅承諾對上退費政績

布萊克曼把減稅與公用事業帳單減半列為政治主張，表示紐約稅負過重，並指州內公用事業帳單高於全國平均70%。他批評霍楚任內公用事業費率獲准上調48次，反擊她把問題歸咎川普，「川普沒有調高費率48次，是妳。」

霍楚則列舉自己政績表示，已推動70年來最大的中產階級稅率調降，提供逾100億元的能源及通膨退費，並把汽油及能源價格上漲與伊朗戰爭、川普政策相連。

從商品鎖玻璃櫃看治安

布萊克曼以商店把商品鎖在玻璃櫃內為例，批評免現金保釋及提高刑事責任年齡等改革，造成犯罪者反覆進出司法系統，「居民如今買一瓶洗髮精，也得按鈴等店員來開鎖。」

霍楚回應，她上任時槍枝犯罪急升，州府已投入資源處理打擊零售竊盜。兩人都以治安紀錄自我辯護。霍楚表示，納蘇郡在布萊克曼上任前治安已獲肯定，「你連早上太陽升起、晚上太陽落下都要攬功。」

校園性侵事件 爭論責任

康乃爾大學2024年一起涉嫌集體性侵案也成為辯論熱點，兩人都支持堵住性犯罪法律中與受害者自願飲酒或用藥有關的漏洞，避免醉酒等情況妨礙追訴。布萊克曼追問霍楚為何沒有更早質疑校方處理方式，霍楚反駁「把兄弟會發生的事怪到我頭上，實在可悲。」

布萊克曼提及曼達尼

布萊克曼此前曾稱川普是他一生中最偉大的總統，也遭霍楚攻擊。布萊克曼解釋，造勢言語是為了炒熱支持者情緒，並表示現在認為艾森豪(Dwight D. Eisenhower)才是最偉大的總統，但川普還有兩年任期，可以再觀察。

辯論尾聲，布萊克曼把矛頭轉向市長曼達尼(Zohran Mamdani)，指其反猶太、反基督教及缺乏美國價值。霍楚沒有直接為曼達尼辯護，而是強調支持市警總局和局長蒂池(Jessica Tisch)。