紐約市營日托虐童、疏忽舉報564宗 屬實比例翻倍

紐約市2026財政年度托育項目涉及兒童虐待或疏忽照顧的通報共564宗，較前年增加7%。示意圖。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市托育項目虐待與疏忽通報在2026財年增至564宗，屬實率升至24.4%創五年新高，市府與議員都要求盡快查明原因。

紐約市 最新「市長管理報告」(Mayor's Management Report)顯示，2026財政年度托育項目涉及兒童虐待或疏忽照顧的通報共564宗，較前一年增加約7%；調查認定屬實的比例由13.1%升至24.4%，接近翻倍，為近五年最高。對此市兒童服務局(ACS)表示正研究原因。

相關案件的認定比例近年有所波動，2024財年為19.5%，翌年降至13.1%。ACS正與兒童保護部門主管合作，釐清此次增幅的原因。

市議員莫拉諾(Frank Morano)則呼籲市議會儘快舉行公聽會。他指出，通報增加7%，認定屬實比例卻近乎翻倍，市府須交代原因，「家長應儘快得到答案」。

報告涵蓋前市長亞當斯(Eric Adams)任期最後六個月，以及市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後首六個月。數據未證實案件增幅與市府擴大托育服務有關。

今年已有多起托育安全案件曝光，布碌崙 (布魯克林 )布希維克(Bushwick)一名托育教師2月被捕，被控在近兩年間不當觸碰四名五至九歲女童；另有托育中心1月因家長發現照顧人員疑似粗暴對待兒童的影片，遭市府關閉。

市衛生局表示，業者開辦前須通過檢查，教職員須符合教育及經驗要求，並接受背景審查；營運後仍有定期檢查。若發現兒童面臨風險，市府會介入問責，並將涉嫌虐待或疏忽的案件轉交相關部門。

報告亦顯示，市衛生局同期完成8180次托育中心初檢，略低於前一年的8392次；無須合規複查的比例則由82.2%升至85.7%，為近五年最高。這項指標反映公共衛生標準的合規情況，與虐待及疏忽案件調查不同。

同時，托育服務規模有所變化。平均透過補助券接受服務的兒童，由前一年的9萬1227人增至10萬9875人，增加約兩成；但三歲班入讀人數由4萬4729人降至4萬3678人，學前班則由5萬6950人降至5萬5042人，均未達市府目標。

曼達尼與ACS上周另宣布，將陸續為候補名單上的逾1萬名兒童提供免費托育，涵蓋低收入家庭六周大至13歲兒童，特殊需求兒童則可延至19歲。