紐約市府高層被指掩蓋裙帶關係 吹哨者遭解雇報復
甘迪指控DCAS高層以私人通訊掩蓋親屬任用與人事爭議，自己因吹哨而遭報復解雇，市調查與紀錄保存規定也因此受關注。
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甘迪指控DCAS高層以私人通訊掩蓋親屬任用與人事爭議，自己因吹哨而遭報復解雇，市調查與紀錄保存規定也因此受關注。
市行政服務局(DCAS)多名高層被指以私人簡訊、電郵及親送備忘錄討論敏感公務，涉及親屬任用、辦公室租賃及退伍軍人菌檢測。前副助理局長甘迪(Michelle Gundy)日前提告，指自己因揭發問題於5月遭解雇，市調查局表示已著手調查此事。
據The City報導，甘迪於8月提告，並提供私人通訊截圖。她指主管經常要求使用私人手機與電郵，避開官方紀錄留存。局方以部門重組為由解雇她，但不到24小時便發出內部電郵招聘接替者，訴狀指「重組只是報復的藉口。」
甘迪指，行政副局長博耶-奧弗頓(Shameka Boyer-Overton)2月安排姪子愛德華(Maurice Edouard Jr.)出任高職，儘管人事部門已認定其不符資格。原擬由州方支付維護州法院的技工薪資，遭拒後便另設「策略計畫專員」職位。另一名高層要求甘迪將相關情況寫成備忘錄，親自送交，不透過電郵留下紀錄。
私人通訊亦涉及緩刑局(Department of Probation)搬遷，高級顧問梅根穆格魯(Meghan Mulgrew)是聯合教師工會會長穆格魯(Michael Mulgrew)的女兒，她在簡訊中寫道，「不想把這件事放在Teams(辦公應用程序)。」甘迪在對話中指，前緩刑局長希望將曼哈頓總部遷往長島市，理由是離家較近，繼任局長反對遠離市府及服務據點，最終未搬遷。
根據市府紀錄及資訊服務局(DORIS)2025年頒布的規定，公務員使用私人手機、簡訊或即時通訊軟體討論公務，相關內容仍屬市府紀錄，必須依法保存。規定並建議，除非電郵等方式不便或無法及時使用，否則應儘量避免以即時訊息處理公務。相關紀錄亦可能成為「資訊自由法」(FOIL)申請查閱的對象。
市長曼達尼(Zohran Mamdani)今年1月上任後，亦要求員工使用官方通訊渠道。市府新媒體人員使用Signal自動刪除訊息引發爭議後，市長辦公室再次強調紀錄保存的要求。市府首席法律顧問卡森(Ramzi Kassem)此前表示，Signal等軟體並未全面禁用，但使用前須取得批准，並關閉自動刪除功能。
她指多名DCAS高層以私人簡訊、電郵和親送備忘錄討論敏感公務，刻意避開官方紀錄，涉及親屬任用、辦公室租賃及退伍軍人菌檢測等事項。 她在訴狀中主張，自己因揭發內部問題於5月遭解雇，但局方不到24小時就發出招聘接替者的內部電郵，顯示所謂部門重組只是報復藉口。 DORIS規定指出，公務員用私人手機、簡訊或即時通訊討論公務仍屬市府紀錄，必須依法保存；除非有需要，應避免以即時訊息處理公務，Signal等工具使用前也需批准。
精華 FAQ
她指多名DCAS高層以私人簡訊、電郵和親送備忘錄討論敏感公務，刻意避開官方紀錄，涉及親屬任用、辦公室租賃及退伍軍人菌檢測等事項。
她在訴狀中主張，自己因揭發內部問題於5月遭解雇，但局方不到24小時就發出招聘接替者的內部電郵，顯示所謂部門重組只是報復藉口。
DORIS規定指出，公務員用私人手機、簡訊或即時通訊討論公務仍屬市府紀錄，必須依法保存；除非有需要，應避免以即時訊息處理公務，Signal等工具使用前也需批准。
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