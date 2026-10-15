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紐約市府高層被指掩蓋裙帶關係 吹哨者遭解雇報復

記者范航瑜╱紐約報導
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市調查局表示，正在調查全市行政服務局高層涉嫌使用私人通訊處理敏感公務的事件。圖為...
市調查局表示，正在調查全市行政服務局高層涉嫌使用私人通訊處理敏感公務的事件。圖為席哈塔(右)獲提名出任市調查局局長時的資料照。(取自市長辦公室)

AI摘要

文章摘要整理：

甘迪指控DCAS高層以私人通訊掩蓋親屬任用與人事爭議，自己因吹哨而遭報復解雇，市調查與紀錄保存規定也因此受關注。

市行政服務局(DCAS)多名高層被指以私人簡訊、電郵及親送備忘錄討論敏感公務，涉及親屬任用、辦公室租賃及退伍軍人菌檢測。前副助理局長甘迪(Michelle Gundy)日前提告，指自己因揭發問題於5月遭解雇，市調查局表示已著手調查此事。

據The City報導，甘迪於8月提告，並提供私人通訊截圖。她指主管經常要求使用私人手機與電郵，避開官方紀錄留存。局方以部門重組為由解雇她，但不到24小時便發出內部電郵招聘接替者，訴狀指「重組只是報復的藉口。」

甘迪指，行政副局長博耶-奧弗頓(Shameka Boyer-Overton)2月安排姪子愛德華(Maurice Edouard Jr.)出任高職，儘管人事部門已認定其不符資格。原擬由州方支付維護州法院的技工薪資，遭拒後便另設「策略計畫專員」職位。另一名高層要求甘迪將相關情況寫成備忘錄，親自送交，不透過電郵留下紀錄。

私人通訊亦涉及緩刑局(Department of Probation)搬遷，高級顧問梅根穆格魯(Meghan Mulgrew)是聯合教師工會會長穆格魯(Michael Mulgrew)的女兒，她在簡訊中寫道，「不想把這件事放在Teams(辦公應用程序)。」甘迪在對話中指，前緩刑局長希望將曼哈頓總部遷往長島市，理由是離家較近，繼任局長反對遠離市府及服務據點，最終未搬遷。

根據市府紀錄及資訊服務局(DORIS)2025年頒布的規定，公務員使用私人手機、簡訊或即時通訊軟體討論公務，相關內容仍屬市府紀錄，必須依法保存。規定並建議，除非電郵等方式不便或無法及時使用，否則應儘量避免以即時訊息處理公務。相關紀錄亦可能成為「資訊自由法」(FOIL)申請查閱的對象。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)今年1月上任後，亦要求員工使用官方通訊渠道。市府新媒體人員使用Signal自動刪除訊息引發爭議後，市長辦公室再次強調紀錄保存的要求。市府首席法律顧問卡森(Ramzi Kassem)此前表示，Signal等軟體並未全面禁用，但使用前須取得批准，並關閉自動刪除功能。

精華 FAQ

  • 她指多名DCAS高層以私人簡訊、電郵和親送備忘錄討論敏感公務，刻意避開官方紀錄，涉及親屬任用、辦公室租賃及退伍軍人菌檢測等事項。

  • 她在訴狀中主張，自己因揭發內部問題於5月遭解雇，但局方不到24小時就發出招聘接替者的內部電郵，顯示所謂部門重組只是報復藉口。

  • DORIS規定指出，公務員用私人手機、簡訊或即時通訊討論公務仍屬市府紀錄，必須依法保存；除非有需要，應避免以即時訊息處理公務，Signal等工具使用前也需批准。

梅根

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