紐約拒逾1.6萬宗ICE拘留請求 DHS批霍楚、曼達尼妨礙執法

DHS指紐約拒逾1.6萬宗ICE的拘留請求，指霍楚(中)、曼達尼(右)妨礙執法。圖為兩人8月批評聯邦移民執法行動。(州長辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： DHS指紐約自川普重返白宮後未執行逾1萬6000項ICE拘留請求，並批評霍楚與曼達尼阻礙執法；紐約則強調依法行事，雙方移民政策爭議升溫。

聯邦國土安全部(DHS)12日公布數據，指紐約州及地方機構自總統川普重返白宮以來，未執行逾1萬6000項移民及海關執法局(ICE )拘留請求，並批評州長霍楚 (Kathy Hochul)及市長曼達尼 (Zohran Mamdani)妨礙執法。

DHS表示，統計涵蓋2025年1月20日至2026年10月8日，共有1萬6070項拘留請求未獲執行，相關紀錄涉及5萬2503項控罪及定罪，包括9502項攻擊、4324項毒品、2198項武器罪行，以及131項殺人罪行。儘管如此，聯邦將刑事控罪與定罪合併統計，未交代涉及多少名不同人士。

國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)指責「庇護」政策令危險人物返回街頭，迫使聯邦人員冒險拘捕，並稱執法未獲曼達尼及霍楚協助。公告在上周ICE於曼哈頓北部大理山(Marble Hill)開槍傷人、引發示威及市府批評後發布，或令雙方移民執法爭議再度升級。

據聯邦規定，ICE拘留請求可要求州、地方機構在當事人原定獲釋後額外扣留最多48小時，以便聯邦接收，但請求本身不具法律強制力。

市警另一份年度報告顯示，2025年7月1日至2026年6月30日收到9645項民事移民拘留請求，全部未依請求執行；因而延長羈押及移交ICE的人數均為零。市行政法規第14-154條一般要求聯邦提供司法令狀，且當事人須曾因指定暴力或嚴重罪行被定罪，或可能符合恐怖分子監察名單，市警才可依請求延長扣留。

DHS還列舉多宗案件，包括墨西哥籍男子Roman Ceron Amatitla涉嫌在皇后區法拉盛縱火，造成四人死亡，市懲教局未執行針對他的ICE拘留請求；宏都拉斯籍男子Bairon Posada-Hernandez涉嫌將兩名乘客推落曼哈頓地鐵路軌，導致一名83歲男子死亡。

DHS批評市長曼達尼今年2月簽署行政令，限制聯邦移民執法人員進入部分市府設施，形同為犯罪無證移民提供庇護；並指州長霍楚推動立法，阻礙地方警察與ICE合作。

霍楚發言人回應媒體查詢時表示，紐約不會成為暴力罪犯的庇護所，州府依法會通知聯邦任何正在州監獄服刑的非公民。州長辦公室並稱，川普政府期間約有2000名州設施在押人士被移交聯邦移民機構。