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紐約5項公投加快市政服務 盼減移民商家負擔

記者范航瑜／紐約報導
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COGE執行主任鄭安(Ann Cheng，音譯)表示，委員會檢視市憲章，聽取市府...
COGE執行主任鄭安(Ann Cheng，音譯)表示，委員會檢視市憲章，聽取市府雇員與市民意見後提出了該五項提案。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市將就5項市憲章修訂案投票，內容涵蓋戶外餐飲、合約、街道工程與建照流程簡化，並盼降低小商家與非營利負擔。

市府政府效率委員會(Commission on Government Efficiency，COGE)13日在市政廳舉行媒體圓桌會，介紹將於11月3日(周二)交由選民表決的五項市憲章修訂案。委員以移民餐館、外賣員及非營利組織的困境為例，說明如何縮短審批、降低成本，並強調提高效率應保障公共服務與勞工標準。

執行主任鄭安(Ann Cheng，音譯)表示，委員會檢視市憲章，聽取市府雇員與市民意見後提出了該五項提案。第一案擬合併人行道與車道戶外餐飲申請，以網上通知、留言取代強制公聽會及報紙廣告要求。委員會估計，流程可由八個月縮至兩個月，每家商戶最多節省1800元申請費。

委員會秘書姜蘇珊(Susan Kang，音譯)表示，一名泰國餐館業者在聽證會上指出，申請費、搭建、儲存及法規要求，使戶外用餐成為資金充裕餐館才負擔得起的「奢侈品」。

姜蘇珊表示，紐約市有眾多亞裔小商業經營者，市府推動改革時，應充分考量服務使用者及第一線工作人員的實際需求，不應以削減服務或裁撤工會職位換取行政效率。曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟此前也指出，華埠及鄰近小義大利的許多家族式餐館，長期面臨營運成本高昂與店面空間有限等困境，若能透過政策增加戶外營業空間，將有助業者紓困。

第二案擬減輕小商業與非營利組織承接市府合約的行政負擔，估計可縮短最多30天簽約流程，並保留反貪腐監督及勞工標準。委員隆加尼(Kapil Longani)提到，有非營利組織代表自2010年起反覆反映簽約障礙，多次改革卻將問題留待其他機構處理，這些證詞促成了此次提案。

第三案擬在保留公眾參與下，簡化街道安全工程的內部程序；第四案擬設一站式建築許可平台，整合18個機構與辦公室的40項審批，減少重複提交資料。第五案擬把市府雨天儲備金目標定為上一財年市稅收入的12%。

市府政府效率委員會由市長曼達尼(Zohran Mamdani)今年成立，兼任2026年市憲章修訂委員會，負責檢視過時、重複或拖慢市政服務的規定。委員會今夏在五區舉辦十場聽證，逾1200名市民參與，收到逾600份書面意見。選民登記截止日為24日(周六)，五案詳情可訪問nyc.gov/fast查閱。

市府政府效率委員會13日在市政廳舉行媒體圓桌會，介紹將於11月3日交由選民表決的...
市府政府效率委員會13日在市政廳舉行媒體圓桌會，介紹將於11月3日交由選民表決的五項市憲章修訂案。(記者范航瑜／攝影)

精華 FAQ

  • 修訂案聚焦縮短審批、減少重複程序與降低成本，特別針對戶外餐飲、政府合約、街道工程及建築許可等流程，目標是在保留公共監督與勞工標準下提升效率。

  • 第一案擬合併人行道與車道戶外餐飲申請，並以網上通知與留言取代強制公聽會和報紙廣告，估計可把流程從8個月縮短到2個月，每家最多省下1800元。

  • 第二案簡化小商業與非營利組織承接市府合約程序；第三案精簡街道安全工程內部流程；第四案設一站式建照平台整合18個機構40項審批；第五案提高雨天儲備金目標。

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